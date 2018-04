Funes Mori pidió más minutos en el Everton pensando en el Mundial

El defensor de Everton de Inglaterra Ramiro Funes Mori confesó que le solicitó a su compañero, el delantero inglés Wayne Rooney, para que hable con el entrenador Sam Allardyce en su deseo de sumar minutos con vistas al Mundial Rusia 2018.

"Hablé con el entrenador para que me deje jugar y hasta con Rooney para que que le diga al técnico que me ponga. Quiero jugar para estar en Rusia", aseguró Funes Mori, en diálogo con "Fox Sports", y confirmó que el viernes se reunirá con el DT Jorge Sampaoli.

Funes Mori, de 27 años, se recuperó la rotura de meniscos en la rodilla izquierda que derivó en dos operaciones, a principios de abril de 2016 y mediados de julio de ese año, pero no recuperó la titularidad en Everton.

El ex River Plate afirmó que desde su lesión en el partido ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias Sudamericanas 2018 tuvo en su mente la recuperación con vistas a la Copa del Mundo: "Desde que me lesioné pensé en recuperarme para ir al Mundial. Quiero estar y hacer todo lo posible para estar".

Por otra parte, Funes Mori indicó que lleva "en el corazón" a River, el club donde se inició y es hincha, pero que una vez finalizado el contrato con Everton evaluará con su familia una posible vuelta.