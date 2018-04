Las damas ponen segundo y las juveniles entran en acción

El torneo juvenil sub-18 del fútbol femenino que organiza la Liga Salteña dará su puntapié inicial este fin de semana largo, mientras que en mayores se disputará la segunda fecha. La jornada de las damas se disputará en forma íntegra el lunes en el predio del Bicentenario.

En la categoría menor se destaca el clásico entre Gimnasia y Tiro y Central Norte, que se jugará a las 9 en la cancha 3 del Bicentenario. En segundo turno, Mitre oficiará de local ante San Martín y antes del mediodía, San Francisco enfrentará a Pellegrini (todos en la cancha 3).

Por su parte, en la segunda jornada del certamen superior se destaca el choque entre Argentinos del Norte y Central Norte en primer turno; Gimnasia y Tiro vs. San Martín, en el segundo, y posteriormente Mitre vs. Juventud, los tres en la cancha 1 del predio Bicentenario. En cancha 2 sobresale Pellegrini vs. Vª Primavera A.



El programa

2º fecha

Cancha Bicentenario 1

El lunes, a las 9

Argentinos vs. Central Norte

A las 10:30

Gimnasia vs. San Martín

A las 12

Mitre vs. Juventud

Cancha Bicentenario 2

A las 9

San Francisco vs. Atlas

10:30

Pellegrini vs. Primavera A

12

Fe.Ce.Ve.S vs. Primavera B

-----------

Sub 18 - 1º fecha

Cancha 3 Bicentenario

A las 9

Gimnasia vs. Central Norte

10:20

Mitre vs. San Martín

11:30

San Francisco vs. Pellegrini



-----------

Anual: adelantan el gallito y el verdolaga

Villa Primavera y Atlético Salta inauguran esta noche la quinta fecha del Anual 2018 que hace disputar la Liga Salteña, a las 21, en el escenario liguista. El domingo no habrá actividad en primera y la jornada se seguirá jugando el lunes, con los siguientes cotejos: Libertad vs. Gimnasia (en cancha del primero, a las 11); Juventud vs. Mitre (en el Honorato Pistoia, solo con público santo); Sanidad vs. Peñarol (en el “Dr. Luis Güemes); San Martín vs. San Francisco (en el oeste) Camioneros Argentinos vs. Unión (en el Pascual Soler) y Atlas vs. Cachorros (en la Liga). Todos los cotejos a las 16.