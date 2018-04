Cada vez son menos en San Antonio

Cada vez son menos en Villa San Antonio. En el plantel que conduce Martín Martos las bajas se multiplican, a horas del trascendental duelo con Villa Primavera, por las semifinales de ida del torneo Federal C.

A las ausencias por lesión de Luis Velázquez, que no llegaría en condiciones, y Mario Campos (rotura del tendón), hay que agregarles la sorpresiva partida de Juan Manuel Perillo, quien jugará en San Martín el Anual liguista, y Nicolás Esquiú, que se desvinculó de la villa por motivos personales.

El cuerpo técnico de San Antonio también tuvo que lidiar con la incertidumbre de saber si Matías Vicedo está en condiciones de jugar, ya que en teoría sumó su quinta amarilla el partido pasado.

Martos lo daba por perdido al delantero; es más, en el ensayo de ayer, el “Toro” estuvo en el equipo suplente.

Todo cambió cuando el Tribunal de Disciplina publicó el boletín y el apellido Vicedo no fue incluido. Esto significa que el goleador estaría apto para jugar, aunque los dirigentes se asesorarán para evitar futuros inconvenientes.

En lo futbolístico, Martos probó con Ezequiel Carate en defensa y Silveira en el ataque, esto sin tener en cuenta que Vicedo pueda jugar.

El primer once que probó el técnico de San Antonio fue: Pegini; Luna, Carate, Girón y Villarreal; Haro, Chiaraviglio, Cáceres y Rojas; Leo Silveira y De Pauli.

La segunda opción fue: Pegini; Luna, Carate, Girón y Villarreal; Cáceres, Chiaraviglio, Aguierre y Rojas; Silveira y De Pauli.