Srur: "Si hubiera tenido la información de cómo estaba el ARA, no zarpaba"

El exjefe de la Armada, Marcelo Srur, respondió ayer en el Congreso preguntas de los familiares de la tripulación del ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017, y ratificó que "si hubiera tenido la información correspondiente de cómo estaba el submarino a mitad de año, no zarpaba". Al cumplirse seis meses del último contacto con la nave, hubo marchas en Mar del Plata y Salta, entre otras ciudades del país.

Srur se presentó ante la comisión bicameral que investiga el caso del ARA San Juan, donde se realizó primero una reunión de carácter reservado para preservar información relacionada con la seguridad nacional.

Luego se permitió que los familiares de los 44 tripulantes de la nave hicieran preguntas al exjefe del Estado Mayor de la Armada, quien ratificó que desconocía los desperfectos técnicos que presentó la nave antes del incidente final, como el ingreso de agua en el snorkel que se había registrado en julio de 2017.

"Me faltó información y el comandante de adiestramiento es el que dice qué nave puede zarpar y qué nave no", afirmó. Sobre el operativo al que fue destinado el ARA, señaló: "Sí, sí puedo decir que en septiembre yo sugerí que el submarino no participara en patrullaje".

Frente al cuestionamiento de uno de los familiares por su falta de información mientras era jefe de la Armada, explicó que "el jefe del Estado Mayor es un asesor del ministro de Defensa, no es el que determina, excepto en casos de guerra, qué operaciones se hacen o no".

Y agregó: "No tiene el conocimiento de cómo está cada uno de los barcos, a menos que le hagan llegar esa información, el que tiene que tener la información es el subjefe y el comandante de adiestramiento".

Dos de los legisladores que integran la comisión indicaron que esa exposición pública del almirante fue "un extracto" de lo que dijo durante la reunión reservada en la cual, según precisaron, no se aportaron detalles que puedan cambiar el curso de la investigación.

Srur declaró durante cuatro horas. "Créanme que desde el 16 de noviembre, horas después de la última comunicación con la nave, ha sido hasta hoy un día muy largo", afirmó.

Srur repitió de este modo las declaraciones que había formulado ante la Justicia Federal de Caleta Olivia y deslindó responsabilidades por la falta de información con que contó por parte de subalternos como el capitán de navío Claudio Villamida, a cargo del Comando de Operaciones de la Fuerza de Submarinos, y el contralmirante Luis López Mazzeo, al frente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.

Marcha en Mar del Plata

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan marcharon ayer por el centro de Mar del Plata y reclamaron que continúe la búsqueda. Se movilizaron desde la Base Naval hasta la Catedral.

Desplegaron banderas argentinas y remeras con los rostros de los submarinistas, junto a pancartas con pedidos de "búsqueda, verdad y justicia para los 44".

La movilización concluyó en la Catedral de Mar del Plata, donde el obispo Gabriel Mestre ofició una misa por los submarinistas.

Sexta marcha por los tripulantes del ARA San Juan

La desaparición de Roberto Daniel Medina, Jorge Valdez, Ramiro Arjona, Luis Carlos Nolasco, Cristian Ibáñez, Sergio Cuéllar y Víctor Enríquez los unió. Ahora son como una gran familia. A pesar del dolor de la ausencia, del no saber qué pasó, los familiares de los submarinistas salteños tienen algo en común: no pierden las esperanzas de que sus hijos, hermanos, esposos, tíos, sobrinos, primos o nietos regresen de la inmensidad del mar donde se perdieron hace seis meses, en pleno cumplimiento de sus tareas.

Anoche se realizó la sexta marcha de los familiares de los submarinistas en Salta. La concentración fue frente a la Catedral, al igual que las veces anteriores. La bandera argentina con fotos de los tripulantes del ARA San Juan, los nombres de cada uno de ellos y frases como “Te estamos esperando” y “Sé que estás luchando con todas tus fuerzas para regresar” ya son símbolos del grupo.

Una familiar de la esposa de Ramiro Arjona se conmovió hasta las lágrimas tras ver las imágenes. La mujer se acercó por primera vez hasta la plaza 9 de Julio para participar de la manifestación y pedir que siga la búsqueda de los 44.

Silvia Segunda, tía de Sergio Cuéllar, contó que en la familia siempre lo esperan. “Pienso tantas cosas de mi sobrino, por qué no dicen la verdad, yo también perdí a un hijo sé lo que es el dolor de una madre”, expresó, y al mismo tiempo agregó: “Para mí, mi sobrino no está muerto, para mí está por ahí y ya va a volver. Ese es mi pensamiento. Lo extraño y seguiré esperándolo”.

Mariana Cuéllar, sobrina de Sergio, prosiguió: “Toda mi familia está destruida y me duele por mi país que estemos pasando algo así y lo que es peor que no se le dé la importancia que tiene que ser”.

El hermano de Luis Nolasco, Nicolás, es gendarme y también juró lealtad a la Patria. “Afronto cada día pensando que por ahí puede ocurrir un milagro, con mi familia seguimos esperado eso, rogamos a Dios que ellos estén bien y que puedan llegar pronto a su hogares”. El joven comentó que su padre, Miguel Ángel Nolasco, viajó a Mar del Plata para participar de la marcha allá y por el tema de los certificados de presunción de fallecimiento que se otorgará por el cumplimiento de los seis meses de desaparición, de acuerdo a la ley. “Las mujeres (de los submarinistas) lo necesitan; la están pasando mal económicamente y deben pagar cuentas”, señaló.