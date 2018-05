En promedio, las facturas de Gasnor y Aguas del Norte rondarán entre los 450 y los 430 pesos, respectivamente

El tarifazo en los servicios públicos, o la "actualización tarifaria" como prefiere llamarla el Gobierno, una medida que afecta a miles de salteños, se instaló en la agenda del Senado provincial. Esta mañana, a las 11.30, los senadores provinciales recibieron a los responsables de las empresas Aguas del Norte y Gasnor. Se reunieron en el Palacio Legislativo con el objeto de obtener información sobre el aumento de las tarifas e interiorizarse sobre el esquema de las subas.

Durante el encuentro, los legisladores trasladaron las quejas de los usuarios y realizaron pedidos de obras para los municipios que representan.

Vista de la reunión que mantuvieron los senadores provinciales con los representantes de Aguas del Norte y Gasnor, Foto Jan Touzeau.

Desde Gasnor aclararon que la factura promedio durante este años será de 450 pesos, mientras que desde Aguas del Norte expresaron que será de 430 pesos.

Alicia Heredia, gerenta regional de Gasnor, dio detalles del aumento en el gas domiciliario que comenzó a regir a partir del 1 de abril. Según el cálculo que hicieron desde la empresa prestadora, un usuario de la provincia que tiene un consumo promedio gasta al rededor de 60m3, eso quiere decir que tendrá una factura de 450 pesos mensuales, o sea de 900 pesos bimestrales que es como se factura.

Alicia Heredia, gerenta regional de Gasnor.

“Con todos los consumos del año pasado hicimos una simulación y el 72% de los usuarios de Gasnor llegarían a pagar hasta 500 pesos mensuales. Si seguimos incrementando en el monto de la factura, tenemos que el 85% de los usuarios pagarán menos de 750 pesos”, comentó Heredia ante los senadores provinciales, y aclaró que estos importes corresponden a consumos promedios durante la época invernal.

Si hacemos una comparación interanual sobre el costo de los servicios, según la distribuidora de gas, el incremento que hubo en la factura a raíz del ajuste tarifario fue de un 40%.

La suba del agua

Por su parte, Andrés Vucerakovich, gerente comercial de Aguas del Norte, aclaró que parte de la tarifa estaba subsidiada por el Gobierno de la Provincia, que decidió no subvencionar más desde este año la tarifa para los usuarios. El representante de la empresa estatal comentó que por la firma del Pacto Fiscal se adelantó la eliminación de los subsidios, y la empresa no contará con los 198,7 millones de pesos que habían sido proyectados para este año.

El gerente comercial de Aguas del Norte, Andrés Vucerakovich. Foto Jan Touzeau.

Según Vucerakovich, con este incremento, que se materializó a partir de marzo, el 95% de los usuarios pagarán 430 pesos en la factura, mientras que el 88% tendrá valores inferiores a los 350 pesos.

“En la audiencia de febrero se pidió un aumento del 25%, que ya fue aprobado y se aplicó en la factura de marzo. Con estas medidas, Aguas del Norte logró el equilibrio financiero por tarifa que llega a cubrir el 100% de los costos de la empresa”, comentó el gerente comercial ante los legisladores provinciales y ninguno decidió interiorizarse sobre ese tema sobre como había hecho la empresa para lograr ese equilibrio en sus cuentas.

Sin nuevos aumentos

Heredia explicó que el cuadro tarifario está vigente desde abril del año pasado y tenía una aplicación de tres escalones que se completó en abril del 2018. Es por eso que no se deben esperar nuevos aumentos en la tarifa pero si una adecuación por inflación. Este es el último tramo y durará por los próximos cuatro años cuando se realice una nueva audiencia de revisión del cuadro tarifario, ya que es quinquenal.

“No hay previstos otros tipos de aumentos, solamente el de adecuación por inflación, ya que las obras están atadas a esta variable”, explicó la representante de Gasnor.

Plan de obras

La gerente de Gasnor remarcó que en la última audiencia se determinó cuál va a ser el plan de obras propuesto por la distribuidora. Durante los cinco años que dura la adecuación tarifaria, Gasnor invertirá en obras un monto aproximado de 1.500 millones de pesos.

Heredia aclaró que durante los años en los que hubo subsidio las únicas inversiones que se hicieron fueron para mantener el nivel de seguridad del servicio, pero no para expandir la red de gas. La gerente regional comentó que los subsidios estaban destinados a los usuarios y no a las empresas.

Durante su exposición ante los legisladores, Heredia afirmó que este año lograron mejores precios en las licitaciones y por ese motivo es que aumentaron las obras que realizaron. Los representantes de Gasnor aclararon que si se presupuestan inversiones por un monto, no pueden gastar menos, ya que la empresa no puede realizar un ahorro en las inversiones.

A su vez, el gerente de Aguas del Norte explicó a los legisladores provinciales que el plan de inversiones que tiene la empresa ya está presentado en el Ente Regulador de Servicios Públicos, pero aclararon que no será de gran envergadura y que solo alcanzará para realizar inversiones operativas. Explicó que las grandes obras se tienen que hacer a través de Nación o buscar financiamiento internacional.