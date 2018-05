“Soy Luna” sorprendió con cambio de look

Karol Sevilla , la joven protagonista de Soy Luna, sorprendió a sus seguidores desde Instagram cuando publicó una foto de su nuevo look: se hizo un peinado con trenzas de color rubio intenso atravesadas con cintas. “Los cambios vienen y van”, escribió la actriz y obtuvo miles de “me gusta”.

La joven actriz y cantante, que tiene el pelo castaño y con ondas, se mostró en esa red social con un peinado con cintas amarillas, luego comenzó a contestar las preguntas de sus fans que no entendían si era un cambio definitivo o era solo una peluca. “Esta soy yo. Está bueno arriesgarse, eso es tener confianza en sí mismo”, contestó, pero no está del todo claro si solo se trata de extensiones trenzadas. De todas formas, le queda muy bien.

Mientras tanto, y entre shows en Europa, la artista mexicana comenzará desde el 15 de junio junto a su equipo “Soy Luna en Vivo”, la espectacular gira por Argentina que tendrá a Salta en una de sus actuaciones, el 3 de julio en el Estadio Martearena. Sus fans ya pueden adquirir las entradas antes que se agoten por ticketek.com o personalmente en Musimundo, Alberdi esquina Urquiza.

Éxitos y consejos

“Soy Luna” es un éxito que se emite en más de 140 países y fue doblada a una docena de idiomas. Publicó un libro el año pasado en el que cuenta sus comienzos como intérprete infantil hasta su presente como la protagonista del ciclo de Disney.

Y como es una artista comprometida con los jóvenes, habló del bullying que sufrió en carne propia y dejó un mensaje: “Les recomendaría que hablen, que no se queden callados, que no tengan miedo; pues es un tema complicado. Yo pasé por eso, y no me callé, ellos tampoco deben hacerlo”.