Proponen un fondo para tratamientos en el exterior

Esta semana un hombre se presentó en El Tribuno para difundir un proyecto que ideó con un amigo en 2001 y que desde entonces pasó por las manos de funcionarios y políticos de primera línea sin lograr un resultado positivo.

Carlos Alberto Giné (72) propuso que la tasa que se paga en los aeropuertos internacionales sea aumentara en un 50 por ciento y que este porcentaje fuera a un fondo nacional para quienes necesitaran hacerse tratamientos médicos en el exterior.

Si bien el proyecto de ley, expediente 3046, ingresó al Senado de la Nación el 31 de agosto de 2012, presentado por el entonces senador salteño Juan Agustín Pérez Alsina, este no prosperó.

"Desde entonces pasaron casi seis años y nadie me dio una respuesta", manifestó Giné. El Tribuno intentó contactarse con el actual procurador de la Municipalidad de Salta pero no lo logró.

Giné contó a este diario que la idea no es suya, sino de Pablo Tepliske, un amigo que murió poco tiempo después de compartirla con él. Durante un asado en 2001, su amigo le comentó lo que había pensado y el concepto quedó en su cabeza. "El me decía: "No puede ser que en la Argentina haya tanta gente que necesita fondos para irse al exterior a hacer tratamientos o trasplantes y que, cuando pide dinero al Gobierno, nunca haya fondos para eso", recordó.

Movido por la propuesta de su amigo, en el 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, Giné le envió una nota con su propuesta. Poco tiempo después recibió una respuesta del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien le dijo que había un proyecto similar que estaba siendo tratado en el Senado y que saldría a la brevedad. "Totalmente mentira porque, hasta hoy, no salió nada", declaró.

Ante el fracaso de esta gestión, el 1 de julio de 2016 Giné envió el proyecto de ley presentado en el Senado al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la sede del partido oficialista, Cambiemos, pero no obtuvo ninguna respuesta.

"Esto sirve para todos"

"De manera permanente hay gente que tiene problemas y pide fondos al Gobierno. ¿Cuánta gente puede salvar su vida, cuando la plata está?", se preguntó. "Esto sirve para todos. Lamentablemente esto lo sufren otras familias pero nadie nos asegura que el día de mañana no nos toque. Creo que sería muy importante hacerlo para que mucha gente lo pueda disfrutar", dijo.

El hombre se mostró confiado en que se puede juntar bastante dinero en la Argentina para destinar a este objetivo: "Todos los días viaja gente al exterior y cada día se instalan más líneas aéreas". La tasa aeroportuaria está incluida en el costo del pasaje y ahora vale alrededor de 40 dólares, por lo que quienes viajen al exterior deberían pagar 20 dólares más para aportar a este fondo.

"La persona que necesita el dinero lo necesita hoy, no dentro de dos años, y hay que considerar que, cuando una persona viaja a hacerse un trasplante, va con alguien que la acompaña, tiene que mantenerse y pagar el hotel", señaló.

"Seré muy feliz cuando alguien me llame y me diga que esto fue convertido en ley y que, así como se paga la tasa de aeropuerto, este dinero tenga un fin solidario para ayudar a tanta gente que lo necesita", dijo.

Giné planteó que sería un éxito que esta iniciativa se ampliara a otros países. "En todas partes existe gente que tiene este tipo de problemas", observó el hombre y garantizó: "Esto no va a ser un logro para mí ni me interesa". Giné tiene planeado enviarle una carta al papa Francisco para contarle sobre su proyecto.

Proyecto en Uruguay

El 24 de marzo de 2015 en el diario El País, de Uruguay, se dio a conocer un proyecto de ley con el mismo objetivo que el que presentó Giné, aunque en este caso el dinero no saldría de los ciudadanos que viajaran al exterior, sino de las millas de los viajes oficiales que hicieran los funcionarios estatales.

El senador nacionalista Javier García Duchini dijo entonces: "El Estado uruguayo compra con fondos que son públicos pasajes aéreos para que sus funcionarios participen en misiones oficiales en el exterior del país".

Propuso que las millas generadas en estos viajes se volcaran a un sistema general administrado por el Fondo Nacional de Recursos para que las usaran pacientes que requirieran atención en otros países.

"Las compañías aéreas tienen como política acreditar a los pasajeros millas que se acumulan en una cuenta personal del titular del pasaje para comprar con ese beneficio otros pasajes en esa compañía", explicó el senador, y calculó que entre los funcionarios de los tres poderes del Estado se sumarían muchísimas millas.

"Es obvio que, en el caso de los funcionarios, el pago del pasaje se hace con fondos públicos, pagados por toda la sociedad. Si bien el "titular' del pasaje es una persona determinada, no viaja ni por motivos particulares ni su pasaje es pagado por él. Por lo tanto no corresponde que, a partir de un pasaje pagado por el Estado, luego se genere un beneficio personal", consideró el legislador. "Por este proyecto de ley lo que se busca es dar un destino social y solidario a un beneficio (las millas), que actualmente queda entre los funcionarios públicos que viajan en misión oficial", dijo.