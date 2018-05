En Central Norte el Órgano quiere elegir la auditoría externa

En Central Norte, a más de un mes de la última asamblea en la que los socios pidieron la auditoría externa para revisar los balances de los períodos 2015/2016 y 2016/2017.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas se encargó de elevar una lista de los estudios jurídicos y contadores que se anotaron para realizar la auditoría externa y definir el estudio o contador que sería elegido mediante sorteo.

Pero el pasado lunes, el Órgano de Fiscalización elevó una nota al club para la comisión directiva, pidiendo “elegir” ellos el estudio contable para realizar la auditoría, ya que según aclaran en la nota, “se debe destacar que conforme el acta de la Asamblea mencionada, la moción aprobada por los socios consiste en hacer auditar los balances de los períodos, siendo lo relativo a la forma de elección del profesional a cargo de tal tarea por medio de sorteo, solamente una expresión del Dr. Marcelo Arancibia, lo cual no fue sometido a la consideración de los socios y por ende no fue aprobado por sus votos”.

Sin embargo, luego de finalizada la asamblea, hubo una reunión entre los dirigentes y los socios, que se ofrecieron a pagar la auditoria externa y hasta se firmó un acta de compromiso para que ellos se hagan cargo de la auditoria externa e incluso contó con la firma de uno de los integrantes del Órgano de Fiscalización.

El tesorero de Central Norte, Juan Balut, se mostró molesto por la determinación del Órgano de Fiscalización. “No tienen argumentos para demostrar nada, quieren buscar cualquier excusa para no afrontar los gastos de la auditoría externa. Ahora no quieren hacer sorteo. Los órganos son irresponsables, solo quieren perjudicar al club, no les importa el club”, sostuvo el dirigente, quien además agregó: “Hubo propuestas distintas para no llegar a este punto de la auditoría externa. Ellos quisieron llegar a esto y hablar con el Órgano no se puede. Cuando tuvieron los papeles no los quisieron controlar para llegar a esta instancia. No entiendo como socios que primero dicen una cosa, faltando un día para el sorteo anuncian otra. El compromiso está firmado y se tiene que respetar, se dejó en claro que iba a ser por sorteo y así deberá ser”.

Por otro lado, José “Pino” Macaione, integrante de uno de los órganos de fiscalización, no respondió el mensaje y las llamadas de El Tribuno para poder argumentar el pedido de elegir al auditor externo.

El sorteo se iba a realizar hoy, pero con todo lo acontecido en los últimos días en Central Norte, la comisión directiva analizaba anoche elegir un nuevo día para realizar el sorteo mediante escribano, tal cual ya se había anunciado hace un par de días atrás.

Desde la dirigencia hay tranquilidad, ya que la última asamblea fue filmada y el presidente Héctor De Francesco también mantiene firme la postura de expulsar a los socios que no se hagan cargo de la erogación de la auditoría externa.

También se supo que la dirigencia impugnó al contador personal de un socio de la institución y este sería uno de los motivos por los cuales el órgano de fiscalización estaría disconforme, por dejar afuera a uno de los 28 inscriptos para realizar la auditoría externa.

Lo cierto es que en Central Norte nunca hay un consenso entre oficialismo y oposición y el único perjudicado es el club.

Durante estos días, habrá novedades de los pasos a seguir y cuánto demorará revisar los balances de los períodos 2015/2016 y 2016/2017.

Central Norte siempre es noticia por estas cuestiones, pese a que en lo deportivo, en lo que resta del año, solo tendrá un compromiso oficial por Copa Argentina frente a River Plate.

En la vida institucional seguramente habrá muchas novedades a lo largo del año y de lo que le quede de mandato a la actual dirigencia.