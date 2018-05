“Soy un ciudadano común y no merezco la distinción que me dio la ciudad de Tartagal”

El jueves 17 del corriente el médico, manager de box, presidente de la comisión de Bomberos Voluntarios de Tartagal y diputado por el departamento San Martín, Manuel Oscar Pailler, recibió un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de la ciudad que lo declaró ciudadano distinguido.

Fue un acto sencillo al que Pailler llegó haciéndose un espacio en su tarea habitual, la atención de su consultorio en la clínica San Antonio.

El médico, que hace más de 40 años reside en la ciudad, llegó al norte para hacer el servicio militar en el Rimte 28 de Infantería, apenas egresado de la Universidad Nacional de Córdoba tuvo sin embargo un par de días después una experiencia un tanto frustrante luego que a él y a la también diputada por San Martín, la pediatra Gladys Paredes, les prohibieran atender a pacientes del paraje Campichuelo, perteneciente al municipio de Embarcación, que hace algunas semanas había quedado literalmente bajo un río de lodo que bajó de los cerros.

¿Cómo le resultó la distinción que le dio el Concejo Deliberante el viernes anterior?

Me sentí agradecido, no solo con los miembros del Concejo Deliberante sino con el pueblo de Tartagal, por haberme dado este reconocimiento. Pero creo no ser merecedor de algo así porque soy un ciudadano común, un vecino más, solo que con el compromiso de trabajar por nuestra gente como lo hace tanta gente. Vivo en un departamento donde la pobreza va en aumento, donde las necesidades son tantas que no podemos menos que trabajar cada día para que aunque sea un vecino viva un poquito mejor.

En la entrega del reconocimiento que le dieron no hubo grieta...

Sí. Y por eso me siento más honrado todavía. Porque el Concejo, que está integrado por gente de distintos espacios, se sumaron en forma unánime a pesar de que sé que las diferencias políticas siempre existen, lo cual es totalmente lógico.

Pero para este reconocimiento del cual reitero, no me siento merecedor, todos los ediles se pusieron de acuerdo y eso me llena de satisfacción.

Ud. siempre atiende con la misma actitud al que tiene una prepaga o al que no tiene un peso para la consulta...

Por supuesto, porque estudié para médico y elegí esta carrera por vocación. Ya tengo edad para retirarme y ya aporté muchos años para jubilarme pero voy a seguir trabajando.

Hace algunas semanas cuando se decía que se iba a llamar a elecciones para intendente de Tartagal yo confirmé mi intención de ser candidato, pero como todo indica que se realizarán en el año 2019 y se renovarán todos los cargos, será la convención del partido la que defina por fin quienes serán los candidatos. Así que todavía falta mucho para hablar de candidaturas porque este año tenemos que trabajar legislando.

¿Es cierto que no lo dejaron atender a los pacientes en el paraje Campichuelo?

Sí, es verdad (risas). Hace muchos años que suelo ir al paraje Campichuelo, como a muchos otros parajes del departamento, para atender a la gente. Y esta vez se sumó la doctora Gladys Paredes que es una médica pediatra de trayectoria, más allá de que ahora sea compañera de bancada en la Cámara de Diputados. Días antes, la gente del paraje donde semanas atrás se produjo esa gran inundación, nos había pedido si podíamos ir a atenderlos en su comunidad. Y el enfermero que atiende allí, porque no tienen médicos y solamente llegan profesionales del hospital de Embarcación periódicamente, había solicitado que nos presten el centro de salud.

Cuando llegamos como sucede siempre, había mucha gente esperándonos. Pero apenas llegamos una persona me dijo que tenía que comunicarme con el director del hospital San Roque, de Embarcación.

¿Cómo fue ese diálogo?

Apenas me dijeron, lo llamé al director doctor Alejandro Lerda, a quien no conozco personalmente. Cuando le informé que estábamos con Gladys para comenzar a atender me preguntó quienes nos creíamos, que eso no era un quiosco para que vaya cualquiera. Lógicamente, nos retiramos en forma inmediata. Pero nos instalamos en un quincho que está ubicado a unas dos cuadras y donde yo ya había atendido a la gente en oportunidades anteriores.

Atendimos a pacientes adultos, a niños y hasta fuimos a hacer un domicilio porque había una paciente que no podía movilizarse. Por su parte, la doctora Paredes derivó en forma urgente a un niño que estaba con hipertermia, un cuadro febril muy agudo y luego recorrimos las casas que fueron afectadas por la inundación.

Anteriormente habíamos presentado un proyecto para la perforación de un pozo de agua aquí, que se está haciendo, pero le falta la estructura sobre superficie y trabajamos también por la regularización dominial de los terrenos que ocupan las familias de Campichuelo porque no tienen las escrituras.



¿Le sorprendió que su proyecto de intervención de Salvador Mazza no prosperara?

No. Porque es una decisión política del Gobierno de la Provincia. Pero personalmente no estoy de acuerdo en avalar a funcionarios que están sospechados de corrupción.

Durante la campaña para diputado me había comprometido con los vecinos de esa localidad a presentar este proyecto y así lo hice. Pero lo que se decidió es esperar que la Corte de Justicia se expida -a pesar que ya pasó más de un año- en relación a la destitución del actual intendente, como había decidido el Concejo Deliberante fronterizo. No estoy a favor de las intervenciones, pero hay situaciones en que es el único remedio y está previsto en la legislación vigente.

En estos días vamos a tener una reunión con el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Miguel Calabró, para hablar sobre este tema, pero sería bueno que quienes toman estas decisiones vengan un tiempo a vivir a Salvador Mazza para que sepan de qué estamos hablando.



La prensa nacional está indagando el tema del destino que la Provincia le dio al Fondo de Reparación Histórica. ¿Qué opina al respecto?

Yo le llamo el fondo de la corrupción histórica que solo sirvió para posicionar como candidato a un actual senador nacional. Siempre fui muy crítico y en mi anterior mandato había presentado un proyecto para que las obras que estaban previstas se ejecuten, se contrate empresas de la zona y se adquieran los insumos en empresas y comercios del norte. Por supuesto que nunca fui escuchado. La gente tiene que recordar que por el FRH se contrajo un crédito de 200 millones de dólares; insólitamente se pesificó el dinero y se puso a plazo fijo a tasas irrisorias, se abonaron sobreprecios y a las obras todavía las estamos reclamando. Cuando se contrajo el préstamo del Fondo del Bicentenario yo no era legislador pero pasó los mismo. Ejemplos de obras que no se hacen hay a montones como el video que se difundió en un medio nacional de una planta de gas en Cornejo que nunca se hizo.



Pero los legisladores provinciales nunca levantaron la voz para reclamar...

Lo que sucedió es que se conformó una comisión de seguimiento pero ningún diputado del norte la integraba, algo insólito. Solo el senador por San Martín integró esa comisión pero la realidad es que nunca dieron lugar, nunca dieron acceso a la información. Yo pedí integrar esa comisión pero no lo aceptaron porque la realidad es que ese fondo fue algo bien planeado, que tenía otros fines que no eran obras para San Martín, Orán y Rivadavia.



¿Cómo está la actividad boxística que lleva adelante? (Pailler sostiene un gimnasio barrial).

Muy bien, seguimos trabajando en el gimnasio que funciona en la casa del entrenador Luis Mendoza y vamos a participar de un torneo en Santa Cruz de la Sierra. El deporte, cualquiera sea la disciplina, es algo fabuloso para la contención de los chicos humildes.

El chico de una familia con mejores condiciones económicas puede elegir el deporte que quiera, pero el chico o la chica humilde que entrena está esperando encontrarse con los compañeros, cada día quiere superarse, quiere hablar con su entrenador, contarle lo que le pasa y compartir ese momento de recreación. Ese es el mejor antídoto para evitar la droga, el delito y tantos otros flagelos.