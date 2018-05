Ricciardo ganó en Mónaco y se prende en la pelea

Daniel Ricciardo (Red Bull) dominó desde el principio al final y logró imponerse este domingo en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y del actual líder del campeonato, el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

De esta manera, el piloto nacido en Perth, de 28 años, pudo cerrar un fin de semana perfecto en el que dominó los entrenamientos libres, apabulló en la clasificación y supo aguantar la carrera con mucha capacidad pese a que el auto se fue quedando sin potencia.

¡MANOS ARRIBA!#F1xFOX #F1EnFOXPremium El piloto australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, se queda con el Gran Premio de Mónaco, superando a Sebastian Vettel y Lewis Hamilton pic.twitter.com/x9smT6Poku — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 27 de mayo de 2018



Ricciardo logró la segunda victoria de la temporada y la séptima de su carrera deportiva, la primera saliendo desde la pole position. Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de sufrimiento por unos problemas técnicos que sufrió en su coche, que lució claramente con menos potencia de la que mostró en los días previos a la competencia.

"Pensaba que mi carrera se había terminado", dijo emocionado el australiano tras la competencia, tras lo cual reconoció: "Hemos tenido muchos problemas hoy, el coche se ha quedado sin potencia".

El piloto australiano tuvo una largada limpia y logró defender la primera posición pero tuvo que batallar cuando su coche comenzó a mostrar problemas mecánicos y sus rivales comenzaron a acecharlo, aunque no consiguieron superarlo en un trazado que no es sencillo para los sobrepasos.

Vettel se mantuvo en segundo lugar con su Ferrari y consiguió de todas formas achicar de 17 a 14 puntos la brecha con Hamilton, el líder del campeonato, que acabó tercero con su Mercedes. El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) siguió en el cuarto lugar y su compatriota Valtteri Bottas (Mercedes) llegó quinto a la meta.

Tras comenzar en el fondo de la parrilla por su no tomar parte en la clasificación, el holandés Max Verstappen logró escalar hasta la zona de puntuación y acabó noveno.

El español Fernando Alonso, en tanto, sufrió su primer abandono de la temporada por un problema en la caja de cambios de su McLaren.

Disputadas seis carreras del campeonato, Hamilton lidera con 110 puntos, seguido por Vettel, con 96 y Ricciardo en tercer lugar con 72.