VIDEO: El trágico vuelo a la muerte de un Hércules C-130 en Georgia

Luego de 50 años de servicio, el viejo Hércules C-130 de la Fuerza Aerea de los Estados Unidos que cayó el miércoles en el estado de Georgia estaba haciendo su último vuelo, con destino al “cementerio de aviones más grande del mundo”, situado en Tucson, Arizona.

La nave llevaba nueve personas a bordo y no cinco como se informó en un primer momento, todos ellos muertos en el terrible accidente. “Debemos confirmar que fueron nueve las víctimas, cinco tripulantes y cuatro pasajeros adicionales”, dijo el vocero de la Guardia Nacional, mayor Paul Dahlen, indicando que el aparato había cumplido tareas para la Guardia Nacional en Puerto Rico.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv