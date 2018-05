Juan Carlos Romero: “Mucho relato, poca responsabilidad”

“Con este proyecto de ley no se soluciona ni la asimetría de tarifas en la Argentina ni el costo social, por el riesgo ante el abuso privado de bancos, telefonías, tasas aeroportuarias; ni el déficit fiscal que tiene el Gobierno nacional, causante de la insoportable inflación”. El senador salteño Juan Carlos Romero criticó el proyecto opositor para retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado, al objetar la falta de análisis sobre las secuelas económicas y técnicas que tendría.

“Esta pulseada ha tenido mucho de relato político y muy poco de responsabilidad económica ante la crisis que vivimos”, sintetizó. Y en esa línea se preguntó “¿cómo es posible sancionar una ley sobre tarifas sin conocer su costo? ¿Cómo es posible hablar de miles de millones de pesos sin rigor técnico del costo real del servicio? ¿Cómo es posible no detenernos en pensar con seriedad y responsabilidad el problema estructural de la energía?”.

Aseguró anoche que no acompañaba “un proyecto que no resuelve el problema de fondo en lo energético ni el atraso tarifario”.