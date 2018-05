El teatro salteño tendrá su gran noche con los premios Victoria

Hoy el teatro salteño estará de fiesta con la entrega de los premios Victoria a las Artes Escénicas, un galardón que reconoce la labor teatral local. La ceremonia de la 7ª edición será hoy, a las 21, en el Salón Auditórium Dr. Rafael Villagrán (Belgrano 1349). La entrega de los premios será el broche de oro del ciclo “Los 15 abriles del Auditórium”, que incluyó espectáculos teatrales, recitales y performances de danza para festejar un nuevo aniversario del espacio cultural, que está dirigido por la actriz Ana María Parodi.

Esta distinción es un reconocimiento a la labor de todos los grupos teatrales que subieron al escenario del Salón Auditorium y es sumamente esperada por los actores salteños y todos aquellos que participan en la producción y que, año tras año llevan adelante diversas propuestas teatrales para el disfrute de los amantes del género.

“Estamos muy contentos de poder realizar nuevamente la única fiesta para el teatro de Salta”, contó a El Tribuno Ana María Parodi. El objetivo del galardón es incentivar el trabajo y el desarrollo de la actividad teatral en Salta. Este año el jurado está integrado por Omar Pizzorno, Gloria Lisé y Paula Martín. En la fiesta serán también protagonistas los videos recordatorios de los 15 años del Salón. Durante la gala actuará un ballet de danzas de la compañía de Fernando Lamanuzzi y Anita Díaz.

El inicio

La idea de los premios surgió en 2010. “Los mismos artistas me pidieron que armara un reconocimiento a la gente que viene a actuar en el Salón. Y lo tomé como un reto. Inmediatamente me puse a trabajar en los Victoria”, dijo Parodi. Así fue cómo en 2012 se realizó la primera entrega. Las nominaciones se realizan teniendo en cuenta distintos rubros, entre ellos los aspectos técnicos y artísticos. Además, se hace entrega del galardón a una “persona reconocida por su gestión” y el “quehacer teatral”.

“Lamentablemente, no podemos hacer extensiva la entrega de este premio a todos los grupos de teatro locales, porque implica una enorme inversión”, indicó Parodi.

Los nominados

Maquillaje: Julieta García (“Los juguetes”), Grupo Cable A Tierra (“Lo aposté porque era mío”) y Grupo Candilejas (“Pájaros esenciales”).

Vestuario: La teoría del gran ja (“Confesiones de la gran puta”), Magui Creaciones (“Martín Miguel, el hombre detrás del héroe”) y Petty Ruiz (“Los juguetes”).

Iluminación

Ana María Parodi (“Los juguetes”), Marcelo Fernández Bobarín (“Los velados”) y Gustavo Vergara (“Martín Miguel, el hombre detrás del héroe”).

Escenografía: Grupo Genio y Figura (“Martín Miguel, el hombre detrás del héroe”), Luis Caram (“Maduros”) y Proyecto Express (“Los velados”).

Dramatugia local

Lila José (“Pájaros esenciales”), Rafael Monti (“Maduros”) y Enrique Marini (“Martín Miguel”).

Revelación masculina

Juan Carlos Carrizo (“Los juguetes”), Nahuel Tapia (“Ese maldito momento”) y Mauro Vizgarra (“Los juguetes”).

Actriz de reparto

Ruth Romero Urbina (“Los juguetes”) y María Esther Alonso (“Pájaros esenciales”).

Actor de reparto: Mateo Lopez Cornejo (“Los velados”) y Virgilio Morales (“Martín Miguel”).

Actor protagónico: Hernán Viaggio (“Maduros”), Luis Caram (“Maduros”), Rafael Amado (“Maduros”), Raúl Chunco (“Maduros”) y Enrique Marini (“Martín Miguel”).

Actriz protagónica: Ana María Rodríguez (“Los velados”), Marta Lo Celso (“Pájaros esenciales”), Chabela Díaz (“Confesiones de una gran puta”).

Mejor director: Rafael Monti (“Maduros”), Enrique Marini (“Martín Miguel”), Carlos Delgado (“Ese maldito momento”).

Mejor espectáculo: Los velados. Martín Miguel y Maduros.

Espectáculo de taller: Taller Fundación Revivir (Ese maldito momento, autor y director Carlos Delgado).

Además de las distintas categorías, se entregarán menciones especiales del jurado y de la Sala. También los más esperados de la noche: Vida de artista y el Gran Victoria.

Una obra que rescata el lado íntimo de Güemes

“Martín Miguel”, de Enrique Marini, tiene ocho nominaciones.

"Martín Miguel, el hombre detrás del héroe” fue una de las grandes sorpresas del año, con ocho nominaciones en las categorías vestuario, iluminación, escenografía, dramaturgia, actor de reparto, actor protagónico, mejor director y mejor espectáculo.

Hoy la obra se repone para los estudiantes en funciones con sala llena todas las semanas. Los protagonistas fueron, además, convocados para actuar en el Museo Güemes el próximo 20 de Junio.

“La obra fue reconocida por los historiadores, ya que los datos que ofrece son fidedignos. Estoy impactado por la repercusión que tuvo”, dijo a El Tribuno Enrique Marini, autor del guión, que cuenta con sólidos fundamentos históricos, documentados minuciosamente luego de un exhaustivo trabajo de investigación que duró tres años.

No obstante, la obra no es una mera compilación de datos históricos, sino que conjuga hábilmente temas de actualidad y momentos de humor que movilizan al espectador.

La trama gira en un “mano a mano” entre un estudiante de Historia, encarnado por Virgilio Morales, y Güemes, interpretado por Marini. Así, se desnudan aspectos desconocidos del héroe gaucho: sus pasiones, dudas, valores y debilidades.

También se abordan los mitos, chismes y críticas a Güemes. “La gran mayoría son falacias para desacreditarlo”, afirmó Marini.

La puesta en escena estuvo a cargo del grupo Genio y Figura, con la colaboración de Gustavo Vergara, Horacio Trobiani, Sara Delgado, Magui Creaciones y Julieta Raía.