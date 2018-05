Guillermo Dietrich: “Hay mucha inversión en todo lo que no ve el pasajero”

Antes de partir a Buenos Aires y tras una serie de reuniones, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, habló con El Tribuno sobre la inversión en el aeropuerto y los trabajos en el ferrocarril de cargas. Aseguró que el Plan Belgrano es prioridad para la gestión de Macri y dijo que Salta formará parte de la “revolución de los aviones”.

¿Cuál es la inversión real en el aeropuerto?

Son 410 millones de pesos. Estamos invirtiendo otros 50 millones en tecnología aérea. Hoy compartíamos con el gobernador y estábamos viendo de empezar a trabajar en proyectos para la próxima etapa del aeropuerto. Los proyectos de terminales aéreas requieren demasiado tiempo.

¿Qué proyectan para el futuro del aeropuerto de Salta?

Lo que viene, seguro, son más vuelos, más pasajeros, más frecuencias internacionales, lo que permitirá que un montón de gente que no volaba en avión pueda hacerlo. Se viene más empleo, más gente trabajando en los aeropuertos, más empresas de remises y más desarrollo del turismo. Y Salta es una de las grandes provincias en eso. Pero lo que pasará en los próximos años será un crecimiento del turismo por la mayor conectividad.

¿Cree que la estructura actual del aeropuerto está en condiciones de ese crecimiento? Aquí se cuestiona que en otras provincias se invirtieron en más obras...

El tema es que el aeropuerto de Salta está entre los más nuevos. Es un aeropuerto que se hizo a fines de los noventa y teníamos otros, como el de Jujuy, San Juan o Formosa, que son de los setenta. La situación de inicio era muy pobre, nunca se puso un peso, por eso hicimos obras en función de las necesidades. Hay mucha inversión también en todo lo que no ve el pasajero, es decir del lado aire: la pista, ampliar la plataforma, mejorar la calle de rodaje. Todo eso es fundamental porque podés tener una terminal muy linda, pero si la infraestructura por donde circulan o estacionan los aviones no se aumenta, es complicado. Muchas veces es lo más caro y es lo que no se ha hecho en la Argentina.

El Gobierno nacional anunció el viernes un recorte en la obra púbica. ¿Se afecta al Plan Belgrano?

El Plan Belgrano es prioridad y así lo demuestran las obras que estamos haciendo en el aeropuerto, que no es solo Salta sino Jujuy, Iguazú, Formosa y otros más... son tantos que no recuerdo todos. Hay una inversión millonaria en la recuperación del tren Belgrano. Estamos invirtiendo 3 mil millones de dólares, que son 60 mil millones de pesos. Estamos haciendo nuevas todas las vías. Solo en Salta estamos haciendo 40 puentes para el tren, comprando locomotoras y vagones nuevos, mejorando la gestión del tren. Ya se está viendo. Todos los meses tenemos más carga. En abril, la empresa Belgrano Cargas transportó dos veces y medio más que el año anterior. En el 2015 nos encontramos con un tren que cada vez llevaba menos. Los 500 kilómetros de vía que estamos empezando a construir generarán más de 2.500 puestos de trabajos directos y un montón de indirectos. Ese tren, a medida que vayamos avanzando en las obras, permitirá que los costos de transporte de la mercadería de las economías regionales de todo el NOA bajen y por lo tanto se pueda producir más. No hay ninguna obra que hayamos comenzado que vayamos a detener por la restricción presupuestaria y alguna obra quizá, si está planificada, vamos a evaluar alguna necesidad de postergarla algún tiempo.

¿Por qué no avanzan las obras en el ramal C15 (que va hasta el límite con Bolivia)?

Dentro de estas inversiones que estamos haciendo, estamos evaluando las prioridades y cuándo comenzamos cada una. Mi compromiso y el del Presidente es que ninguna de estas obras se van a parar. Estamos haciendo una inversión en los trenes de carga como nunca se hizo en la historia de nuestro país. Es cierto que queremos recuperar todo ya, y nosotros somos los primeros, pero no podemos hacer todo junto al mismo tiempo. Hoy ya está comenzando la obra de 250 kilómetros de vías que se harán totalmente nuevas en la provincia de Salta. Los próximos meses comienzan otros 250 kilómetros. Esto no se hizo no solo en Salta sino en la Argentina en los últimos 50 años.

¿Cómo afecta al país la corrida cambiaria de la semana pasada?

Argentina es un país que avanza y lo hace todos los días. Tenemos una dirección que es la correcta. Nos encontramos con récords como hemos tenido en abril en la venta de cemento, asfalto, autos, motos, turismo, pasajes aéreos, la industria metalmecánica y eso lo que refleja es un país en crecimiento. Hemos tenido estas turbulencias, el Banco Central ha actuado el viernes pasado y el Gobierno ha demostrado su capacidad. A partir de eso, el dólar bajó nuevamente y no tenemos ninguna duda de que si seguimos trabajando en la misma dirección vamos a generar la Argentina que todos soñamos.