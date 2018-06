Giro en el mando económico: Caputo asume en el BCRA y se unifican Hacienda y Finanzas

Una tarde plagada de rumores que reflejan la inquietud de los mercados y cuyo resultado dejó en evidencia que Nicolás Dujovne es el elegido por el FMI para llevar las riendas de la economía argentina. En medio de una fuerte disparada del dólar y de una persistente corrida cambiaria, el jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger, presentó hoy su renuncia y en su lugar el presidente Mauricio Macri designó a Luis Caputo.

Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne. Foto: Archivo

Además, se decidió reunificar los Ministerios de Hacienda y Finanzas, que quedarán a cargo de Dujovne.

Luego de una tarde de trascendidos y fuertes rumores que circularon en el mercado, la Secretaría de Comunicación Pública de Presidencia emitió un comunicado para confirmar el alejamiento de Sturzenegger y las modificaciones en el Gabinete.

Sturzenegger venía siendo el centro de los cuestionamientos por la imparable fuga de divisas con pérdida de reservas, la vertiginosa suba del tipo de cambio y el incumplimiento de las metas inflacionarias, que prácticamente nunca pudieron mantenerse dentro de las estimaciones realizadas por el BCRA.

Según se informó oficialmente, el nombramiento de Caputo "es en comisión hasta el otorgamiento del acuerdo correspondiente por parte del Senado de la Nación".

Caputo fue el protagonista principal de la firma del auxilio financiero de US$50.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y es un hombre de máxima confianza de Macri por su relación con los mercados financieros.

Sturzenegger le presentó la renuncia al jefe de Estado en una reunión realizada en la residencia de Olivos, de la que también participó Dujovne.

De este modo, el actual Ministerio de Finanzas se reunificará con el Ministerio de Hacienda de la Nación, con lo que Dujovne, que había sido designado como coordinador del equipo económico, ahora tendrá más poder.

Dólar imparable

El estratégico cambio al frente del Central se dio en medio de una turbulencia cambiaria que llevó al dólar a un récord de $28,42 este jueves mientras la autoridad monetaria se mantuvo al margen de las operaciones.

En lo que va del año, el billete verde acumuló una escalada de 50,2% y ante la fuerte devaluación del peso también cerraron la jornada con marcadas caídas las acciones argentinas en Wall Street.

Analistas del mercado atribuyeron esos movimientos a una pérdida de confianza de los mercados hacia el Banco Central, que particularmente en los últimos días desconcertó a la city porteña con su proceder.

El dólar alcanzó hoy un nuevo récord. Foto agencia NA.

Al anunciar el acuerdo con el FMI, el saliente titular de la autoridad monetaria había indicado que por el préstamo iba a retomar la flotación cambiaria, pero ese régimen duró dos días ya que intervino el martes en el mercado de cambios con una venta US$695 millones, mientras que al día siguiente se desprendió de otros US$99 millones.

En tanto, este jueves dejó que el dólar trepara 6,5 por ciento ante una corriente compradora y una limitada oferta.

Las metas de inflación

Al oficializar el préstamo del Fondo Monetario en conferencia de prensa también hizo ruido en los mercados el reconocimiento respecto de que ya no tenía metas de inflación.

"Este año vamos a intentar que la inflación sea la más baja posible, ya no como un objetivo, sino como parte de la trayectoria", puntualizó y admitió: "Para el 2018 decidimos no tener metas".

Así sucedió luego de que Sturzenegger en diciembre anunciara junto al equipo económico una suba en las metas de inflación, que estipulaban un alza del 15% para 2018, cuando inicialmente se ubicaba en un rango de entre 8 y 12%.

Ese cambio puso en duda la autonomía del organismo, al igual que sucedió con las determinaciones respecto de cuál debía ser la tasa de interés de referencia.



Luego de esos cambios, el 4 de enero pasado habían circulado rumores vinculados con una posible salida de Sturzenegger de la autoridad monetaria. En esa oportunidad las versiones apuntaban a que habría puesto su renuncia a disposición del Presidente.