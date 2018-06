Larga el Regional del NOA con el desafío entre salteñas

Pasó la Liga Nacional con Salta Basket, también el Torneo Federal con El Tribuno Básquet, pero la naranja no deja de picar puesto que esta noche se pondrá en marcha el Torneo Regional Argentino de Clubes del NOA femenino con la participación de dos equipos salteños. De un lado estará Villa Belgrano, dirigido por Eduardo “Lalo” Cortez, y del otro aparece Independiente, conducido por Pablo Crausaz; en juego estará la clasificación al Torneo Federal.

Las chicas de Belgrano y el rojo se enfrentarán esta noche desde las 21 en la cancha ubicada en Vicente López 1560; la entrada será general y tendrá un valor de $50. La presencia de público será factor clave para afrontar los gastos debido a los pocos ingresos con lo que cuentan ambas instituciones. La participación en el regional se hace sobre la base del esfuerzo de jugadoras, padres y dirigentes.

La zona se completará con la participación de Gorriti de Jujuy, Lomas Basket, Juan B. Alberdi y San Cayetano, estos últimos tres de Tucumán. El sistema de competencia será de dos rondas (ida y vuelta) todos contra todos entre esta noche y el 25 de agosto; los cuatro primeros equipos clasificarán al Final Four que se jugará entre el 7 y 9 de septiembre. Esta instancia se jugará en una sola cancha y los candidatos deberán licitar ante el Comité Regional, el plazo para presentar sus candidaturas será del 26 de agosto al 3 de septiembre.

Independiente tuvo un buen paso por el Regional del año pasado; clasificó al Federal y llegó hasta instancia de semifinales en un campaña histórica. En el ordenamiento final se ubicó en el séptimo puesto tras perder contra Ferro de Olavarría, Ben Hur y Bolívar de Carlos Paz. En tanto, para Villa Belgrano será su primera participación y como todo debut viene de la mano de muchas ilusiones. Ganar en su presentación sería un buen puntapié para lo que resta de la competencia.

La base del plantel del rojo será similar a la que utilizó en la exitosa campaña de 2017; las caras nuevas aparecerán entre las juveniles puesto que sumó dos jugadores U-17 y tres U-19.

El fixture

Primera fecha

20 de junio

Gorriti vs. San Cayetano

Belgrano vs. Independiente

Lomas vs. Alberdi

Segunda fecha

30 de junio

Independiente vs. Gorriti

Lomas vs. Belgrano

Alberdi vs. San Cayetano

Tercera fecha

7 de julio

Belgrano vs. Alberdi

San Cayetano vs. Indepenendiente

Gorriti vs. Lomas

Cuarta fecha

14 de julio

Independiente vs. Alberdi

San Cayetano vs. Lomas

Gorriti vs. Belgrano

Quinta fecha

21 de julio

Lomas vs. Independiente

Alberdi vs. Gorriti

Belgrano vs. San Cayetano