Milei: “Le he dicho burro a muchas personas, yo trato a todos igual”

Javier Milei se transformó en el protagonista de una polémica que se difundió a través de las redes sociales, debido a un video en el que se lo puede ver en una acalorada discusión con una periodista salteña, mientras brindaba una conferencia.

De visita en la mesa de “Lanata Sin Filtro“, el economista confesó: “Le he dicho burro a muchas personas, yo trato a todos de igual modo”.

Sobre la pelea que le tocó protagonizar, narró que “la chica quiso interrumpir la conferencia en la mitad” y “yo pedí explícitamente que le dieran el micrófono a la chica”.

“Estaba defendiendo a un totalitario, a un tipo que era una basura. Ella me dice que Keynes no dice eso y me acusa de totalitario, que es uno de los peores agravios que me podés hacer” aseveró.

Analizando lo sucedido, Milei, sentenció: “Se me soltó la cadena, volví a la carga y como era la más ‘impenetrable’ le dije, no es una cuestión de opinión. Dos más dos es cuatro y punto“.