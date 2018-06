Guatemala: murió Concepción Hernández, el rostro de la tragedia del volcán de Fuego

Fue una de las caras más conocidas de la tragedia que golpeó a Guatemala tras la erupción del volcán de Fuego el pasado 3 de junio. Concepción Hernández había sobrevivido a la furia de la naturaleza sobre la aldea San Miguel Los Lotes, en Escuintla. Los rescatistas lo hallaron en la orilla de la ruta nacional 14 cubierto de arena, con la piel quemada y en total estado de conmoción. Concepción es ahora una víctima mortal más.

Las autoridades precisaron que perdió la vida a las 0.30 horas de este miércoles. Tenía quemaduras de tercer grado en el 50 por ciento de su cuerpo, sufrió una falla renal aguda y no soportó la hemodiálisis.

Govany López, jefe del departamento de Cirugía del hospital de Escuintla, dijo que la gravedad de las quemaduras y la avanzada edad fueron factores decisivos en la muerte del paciente.

Erupción fatal

Carlos Paredes, corresponsal de Prensa Libre en Escuintla, estaba cubriendo los efectos de la erupción en la comunidad San Miguel Los Lotes, cuando vio a Concepción sentado en un barandal de la ruta.

El anciano estaba viendo seis cadáveres carbonizados que quedaron frente a él. Al consultarle cómo había logrado escapar de la erupción, decía: "Me duele, me duele, ya no aguanto".