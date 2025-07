Transportistas de personas con discapacidad: "No somos un número, somos parte de sus vidas"

Mientras todas las señales indican que Gobierno nacional vetará la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, en Salta los prestadores del servicio de transporte para personas con discapacidad denuncian un panorama crítico y sin precedentes. Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta (Atradis), advirtió que "la situación es gravísima" y que actualmente un 30% de los prestadores ya dejaron de trabajar por falta de pago y actualización de tarifas.

"Deberíamos estar con una alegría tremenda por la aprobación de esta ley, que era un salvavidas para el sector. Pero ahora estamos con una incertidumbre grandísima porque el presidente ya dijo que la va a vetar", lamentó Anachuri en diálogo Radio Salta.

La ley, que aún no fue promulgada, establece una serie de medidas clave para atender la emergencia del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre ellas, se propone saldar las deudas con los prestadores, actualizar mensualmente los aranceles, fortalecer institucionalmente a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), garantizar compensaciones económicas a prestadores y talleres, y asegurar el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el Estado.

Sin embargo, el Ejecutivo nacional aún no confirmó su decisión. El plazo constitucional vence el domingo 4 de agosto. Si no se promulga, la norma quedará vetada por omisión.

En Salta, el impacto ya se siente con fuerza. Según Anachuri, los transportistas están cobrando solo entre un 35% y un 40% del valor real del kilómetro recorrido: "Hoy nos pagan $530 por kilómetro, cuando un litro de combustible cuesta más de $1.500. Es imposible seguir trabajando así", afirmó.

El retraso en los pagos por parte de las obras sociales agrava aún más el panorama. "Estamos con atrasos de tres, cuatro y hasta cinco meses. Y en muchos casos ni siquiera se autorizaron las prestaciones para este año", explicó.

"Es peor que la pandemia"

Anachuri asegura que, tras 18 años en el rubro, nunca había atravesado esto. "Es peor que la pandemia. Hemos sacado préstamos, vendido vehículos, y aún así no alcanza. Hoy muchos compañeros se están pasando a hacer Uber, turismo, fletes o vender comida. En mi caso, también tuve que volver a manejar 14 horas al día para sobrevivir. No debería estar haciendo esto, ya lo hice a los 20. Hoy tengo casi 50", dijo.

Ademar Anachuri.

El receso invernal oculta, por ahora, parte del colapso del sistema. "Hoy los chicos están en casa por las vacaciones. Pero cuando vuelvan las actividades no sabemos quién podrá seguir prestando el servicio. Si las obras sociales no autorizan, no hay transporte ni atención", advirtió Anachuri.

El transporte para personas con discapacidad suele ser esencial para garantizar el acceso a terapias, centros de día y actividades educativas. "No cualquiera sabe cómo manejar a una persona con discapacidad, ni siquiera cómo levantar una silla de ruedas. No somos un número como nos trata el gobierno nacional, somos parte de la vida de estas personas. Hay pasajeros que llevamos hace más de 15 años", agregó.

Consultado por el vínculo con la Provincia, señaló que hasta ahora no han sido recibidos, aunque destacó que siempre hubo un canal de diálogo con el ministro Villada.