Cuenca: "El ingenio se vendió y pronto se iniciará la zafra"

Alivio. Esperanza. Sonrisas, Expectativas favorables. Todos esos sentimientos se conjugaron ayer en Campo Santo al confirmarse la noticia de que el ingenio San Isidro fue finalmente vendido por el grupo peruano Gloria a unos inversores tucumanos.

La noticia fue ratificada por el intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, quien dijo que ya tuvo un primer contacto telefónico con los nuevos dueños, quienes le informaron que tienen toda la intención de comenzar la zafra cuanto antes.

Eso sí, advirtió el intendente, la zafra, por la altura del año en que nos encontramos será corta y los obreros se manejarán solo con contratos por el tiempo que dure la campaña, que sería de agosto a diciembre.

Por eso, ayer el pueblo se despertó con una mezcla de fervor patriótico porque en el pueblo se cumplió el festejo departamental de la Independencia y esperanzas ciertas de progreso, o al menos de salida laboral para las 700 familias que desde hace medio año sufren al no saber el destino final del ingenio que vio nacer al pueblo y le dio vida por más de 200 años.

Rumores confirmados

Si bien en forma extraoficial, durante las últimas semanas, se daba a conocer la noticia de la venta de la empresa a capitales tucumanos, las autoridades competentes, entre ellas el Sindicato del Azúcar SOEASI, no confirmaron esas versiones para evitar falsas expectativas, por considerar que no surgían de una fuente oficial.

Pero ayer fue el intendente camposanteño Mario Cuenca el encargado de confirmar lo que se sabía entre bambalinas. "Pude hablar con uno de los nuevos dueños, porque son dos empresarios quienes se hicieron cargo, de apellidos Ruiz y Ferro. Hablamos poco y no me dieron demasiadas precisiones. Pero sí me dieron a conocer que quieren que este año haya zafra", dijo Cuenca.

Y agregó. "Va a ser una zafra corta y la gente que ingrese a trabajar lo hará en calidad de contratada hasta fin de año. En 2019 la situación se va a regularizar definitivamente".

Cosas que faltan definir

El intendente advirtió sin embargo que es muy probable que no sean 700 los obreros tomados en esta oportunidad. El número de trabajadores podría ser sensiblemente inferior. Eso es algo que podrá saberse durante el transcurso de esta semana probablemente.

Con respecto al tiempo necesario para poner la fábrica en marcha, se estima en al menos 35 días, razón por la cual la zafra comenzaría a mediados de agosto.

"Una zafra azucarera puede extenderse hasta diciembre. Eso también va a depender de cuántos cañeros tengan disponible su producción, porque sabemos que algunos de ellos ya la vendieron a otros ingenios. Ese número aún no se conoce. Es decir, que para una mayor precisión de lo que puede ocurrir de aquí en más deberemos esperar hasta el fin de la presente semana", remarcó.

Por su parte el secretario Gremial del SOEASI, Mariano Cuenca, también confirmó la venta, "Sí, el ingenio ya fue vendido. Por ahora lo que pasó es sólo que cambió de dueño. Pero lo que a nosotros nos interesa es recuperar las fuentes de trabajo perdidas. Indudablemente, es un gran primer paso pero la consulta diaria ahora es cuántos, cuándo y cómo van a ingresar los trabajadores. Y eso no podremos responder hasta que no nos reunamos con los nuevos dueños, lo que podría darse esta misma semana".

Hay tantas expectativas por esta reapertura que se pudo ver ayer a muchas personas acercarse al intendente Mario Cuenca para solicitarle trabajo.