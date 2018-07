Confirmaron asueto en las escuelas por las fiestas patronales

Se confirmó el feriado en Chicoana para las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia para el lunes 16 de julio con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de El Carmen. La notificación aclara que no será asueto compensatorio para los docentes de esta jurisdicción y deja en claro que es un receso escolar "de acuerdo al calendario escolar 2018".

A pocos días de las festividades religiosas del pueblo de Chicoana, numerosas instituciones y autoridades se manifestaron preocupadas por la normal actividad escolar que se desarrollaría el lunes venidero. La costumbre para estas fechas en esta comunidad de fuerte arraigo católico, es la masiva participación de la población en los actos venerativos.

A tal punto llegó la "afrenta popular" tras conocerse que el Ministerio de Educación de la provincia ordenaba mesa de exámenes el lunes 16 de julio en las escuelas, que los vecinos organizaron una manifiesto con miles de firmas de vecinos consagrando la festividad del pueblo como un acontecimiento que "contribuye a infundir un sentimiento de identidad; tradiciones y expresiones heredadas de los antepasados".

Además las peticiones fueron elevadas al gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey y al propio Ministerio de Educación para peticionar por el feriado religioso y educativo para la jurisdicción de Chicoana.

"No podemos ser hipócritas y ponernos en el rol de solo escuchar a las nuevas tendencias porque son la nueva expresión de las libertades individuales. Chicoana es por excelencia un pueblo tradicionalista. Nuestras fiestas son una verdadera muestra de identidad. No estábamos pidiendo nada errado. El que no quiera participar no lo hará. Es respeto, lo que pedimos, al patrimonio cultural de una comunidad", resaltó César Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante, cabecilla de esta movida vecinal para las fiestas del pueblo.

Rodríguez comentó a El Tribuno su molestia con algunos funcionarios al no dar su apoyo a este tipo de pedidos por una festividad religiosa con asueto municipal. "La idiosincrasia de un porteño o el que vive en una ciudad grande es diferente a la nuestra. Nosotros estamos más apegados a nuestras creencias. Un poblador que baja del cerro, se organiza semanas previas para bajar al pueblo con su familia. Los misachicos, o el desfile de instituciones del medio son nuestra identidad".

El concejal de forma personal comenzó a distribuir entre las directoras de las escuelas de la zona el dictamen N§ 2638 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación provincial, cuyo texto manifiesta la ratificación del asueto escolar para el lunes 16 de julio por la celebración de las fiestas patronales de Chicoana.

Respeto a la tradición

"Entiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la enseñanza religiosa fuera del horario escolar, respetando la libertad religiosa; no impide la celebración de una festividad patronal con la participación de los abanderados; es un signo de respeto, no de inducir una creencia".

Molesto con algunos sectores, el concejal apuntó "el día de mañana también van a pedir que prohíban que nuestros hombres de campos se vistan de gaucho porque algunos de estos que representan las tendencias modernas considera que avasalla la moda actual. Son siglos de cultura y tradición. No una moda para captar votos", puntualizó Rodríguez.

Cabe recordar que la resolución emanada del Concejo Deliberante motivó la respuesta de Educación de la provincia, y que ahora se confirma como el asueto escolar para las unidades educativas dependientes de este Ministerio provincial.