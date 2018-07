Mbappé: "Tengo una historia que escribir, esto es solo el comienzo"

Ya campeones del mundo, Kylian Mbappé y la actual generación de talentosos jugadores franceses apenas amenazan con estar comenzando.

Al anotar su cuarto gol del torneo y el cuarto de Francia en la victoria 4-2 sobre Croacia, Mbappé, de 19 años, se convirtió en el jugador más joven desde Pelé a este parte en anotar en una final de la Copa del Mundo. "Tengo una historia que escribir, esto es solo el comienzo. Tengo la intención de ir más allá", advirtió Mbappé.

"Hice públicas mis ambiciones colectivas al comienzo de la Copa del Mundo, era para ganarla. Es la vida que queríamos. Estamos orgullosos de hacer felices a los franceses. Eramos conscientes de que también teníamos este rol, porque vemos que olvidan todos sus problemas. Jugamos para este tipo de cosas. Siempre dije que no no quería estar solo de paso por el fútbol", agregó el crack.

Objetivo cumplido, pues no es la primera vez que el veloz delantero del Paris Saint-Germain ha merecido comparaciones con Pelé en Rusia. Al marcar dos veces contra Argentina en octavos de final, Mbappé también se reveló como el primer adolescente desde el legenadario brasileño en anotar múltiples tantos en un partido mundialista.

"Si Kylian sigue igualando mis registros de esta manera, es posible que tenga que quitar el polvo nuevamente a mis botas", tuiteó Pelé.

Después de brillar con 17 años en 1958, Pelé ganó dos Mundiales más, y aunque Mbappé tiene mucho camino por recorrer hasta igualar esas hazañas, no se sabe cuán dominante pueda llegar a ser en el futuro este joven equipo francés, lleno de jugadores de clase mundial.

Solo Nigeria envió un plantel más joven que los 23 seleccionados de Didier Deschamps a Rusia. "Kylian Mbappé solo tiene 19 años. Espero que vuelva a ganar, pero nunca se sabe", expuso el técnico francés. "Al igual que hace 20 años, también había jugadores de 19 años como David Trezeguet y Thierry Henry... podrían haber vuelto a ganar, pero no lo hicieron".