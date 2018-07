Azzaro: "Angelici pidió mi cabeza y me echaron"

El periodista deportivo Flavio Azzaro responsabilizó a Daniel Angelici, presidente de Boca, de estar detrás de su desvinculación de la señal de cable TyC Sports.

"Me avisaron vía Whatsapp que hoy (por ayer) no me tenía que presentar. Igual ya en Rusia me habían dicho que alguien muy importante estaba enojado por las cosas que dije y me dieron a entender que esa persona tenía mucho poder para sacarme de TyC", relató el periodista en Polémica en el Bar.

Y describió: "Yo fui muy crítico siempre de Angelici. Eso yo sabía que esto me podía llegar a costar el puesto. Sé perfectamente que fue él porque me lo dijeron". "Me dijeron que Angelici se comunicó con alguien muy importante de Clarín y que pidió mi cabeza. Es la primera vez en mi vida que me pasa algo así", agregó Azzaro.

Y siguió: “El presidente de Boca fue muy criticado por mí siempre. Estamos hablando deAngelici, uno de los tipos más importantes de la Argentina. Esto no fue por criticar a la Selección, sino por una crítica puntual que le hice a Angelici. Yo lo critico de siempre, pero una cosa es que lo critiques en un programa y otra muy diferente es hacerlo en medio de un Mundial”.

Siempre teniendo en cuenta las palabras del hincha de Racing, se comunicaron con él para avisarle que el presidente de Boca había hablado con las autoridades del grupo Clarín pidiendo por "su cabeza”. “La mía y la de otro compañero de trabajo que por ahora sigue trabajando. Es la primera vez que sufro algo así. Yo no sabía si contarlo o no”, manifestó.

Y continuó: “Yo no critico el aspecto personal de Angelici. A mi me parece que es un dirigente que se toma atribuciones que no debería tomarse, como por ejemplo llamar a un ex presidente de la AFA (por Luis Segura) para poner un árbitro, para que le quiten una sanción a un jugador. Angelici lo dejó solo a Tapia, solo se hizo presente en los octavos de final del Mundial”.