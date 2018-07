Atlético Tucumán sufrió con Tristán Suárez, pero pasó

Con un tanto de Leandro Díaz a diez minutos del final, Atlético Tucumán -finalista 2017- debutó con una sufrida victoria en la Copa Argentina 2018 ante Tristán Suárez, equipo dos categorías menor, a quien superó por 1 a 0 en cancha de Arsenal de Sarandí.

Por los 32avos de final, Díaz apareció dentro del área para definir de primera un centro rasante de Tomás Cuello, que ingresó en el complemento y le dio el desequilibrio deseado a los dirigidos por Ricardo Zielinski, que jugarán los Octavos de Final de la Copa Libertadores en un par de semanas, por primera vez en su historia.

El "Decano", que en varios pasajes del partido dependió de las atajadas de Alejandro "Oso" Sánchez e incluso de los palos, espera en la próxima instancia por el ganador de Huracán de Parque de los Patricios y Victoriano Arenas, campeón de la Primera D 2017/18 y ascendido a la "C".

La síntesis

At.Tucumán: Alejandro Sánchez; José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Juan Mercier, David Barbona; Luis Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Tristán Suárez: Roberto Jara; Emiliano Carrasco, Ezequiel Vicente, Cristian Varela, Roberto Floris; Claudio Galeano, Fernando Lorefice, Rodrigo Vélez, Enzo Trinidad; Luis López y Juan Martín. DT: Daniel Bazán Vera.

Gol: ST: 34m Díaz (AT).

Cambios: ST: 24m Tomás Cuello por Aliendro (AT), 38m Nicolás Barrientos por Varela (TS), 39m Nery Leyes por Barbona (AT) y Enzo Arreguín por Lorefice (TS), 42m Agustín Pedrozo por Carrasco (TS), 47m Jonás Romero por Rodríguez (AT).

Estadio: "Julio Grondona" (Arsenal de Sarandí) - Árbitro: Facundo Tello.