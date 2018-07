Le ponen trabas para realizar un tratamiento oncológico

Antonia Genoveva López camina ya sus 74 años, pero desde hace cinco lucha por mantener su salud y su calidad de vida. En sus "años mozos" se dedicó a la costura y al tejido. Ese fue el sustento que le permitió criar a sus hijos, darles una vida digna y realizar los aporte jubilatorios.

Antes de cumplir 70, los médicos descubrieron que Antonia tenía cáncer. En aquel momento resolvieron operarla. Fue sometida a tres cirugías en las que le extirparon un pecho, alguna costillas y los ganglios. El año pasado, un tumor apareció en su columna y nuevamente quedó en manos de los profesionales.

Antonia es beneficiaria de la obra social PAMI, por lo que fue derivada, por su entonces médico de cabecera a la clínica Cruz Azul. Allí, los profesionales rechazaron su caso y alertaron que no tenían un especialista en columna. La notificación del rechazo para su tratamiento llevó en aquel momento la firma de la doctora Andrea Zentilli. Esto fue el 22 de febrero de 2017.

Así, la mujer fue notificada de que debía buscar otro profesional y otra clínica. Se acercó al sanatorio El Carmen, donde le dijeron que no atendían a los beneficiarios del PAMI y así -tocando puertas- llegó al hospital San Bernardo. Allí fue sometida a dos cirugías. En la primera le extirparon el tumor y en la segunda le colocaron las prótesis necesarias para que libere la presión que sufría sobre el nervio ciático y pueda seguir caminando.

Hoy, la mujer deambula por las oficinas del PAMI, donde ya le rechazaron dos veces la historia clínica que le redactó el doctor Rodrigo Torres, quien estuvo a cargo de sus últimas dos cirugías. "Me dicen que como me hice atender en el hospital San Bernardo ahora no podían darme un médico de cabecera para que autorice mis radiografías de control, las consultas al dermatólogo y mucho menos los medicamentos para el cáncer, que hace meses que no tomo", contó a este medio.

La mujer de 74 años, reclama desde 2014 los medicamentos oncológicos e incluso realizó presentaciones judiciales, pero nadie logra resolver su caso. En la actualidad, Antonia López sigue sin tratamiento oncológico, mientras que el doctor Rodrigo Torres solo controla las operaciones sobre la columna.

Hace unas semanas, este profesional le realizó los pedidos de radiografías sobre su columna, pero al seguir sin médico de cabecera, los estudios se realizarán nuevamente en el hospital San Bernardo. "El doctor Torres ya me dijo que tengo que buscar un médico que controle todas mis otras dolencias, como el cáncer que sufrí en el pecho, las costillas y los ganglios y los problemas de piel. Pero en el PAMI no me aceptan la historia clínica. Un señor Castro me dijo que era un mamarracho. El doctor Torres ya la hizo dos veces", contó la mujer que agregó que luego de varias visitas a las oficinas de las obra social de los jubilados, logró que le autoricen como médico de cabecera a un doctor, pero que este no está atendiendo, por lo que sigue esperando.

Contando sus penurias, también recordó cuando fue al PAMI y reclamó por el servicio que le prestan, y dijo que las secretarias le respondieron que "para qué me fui al hospital". "Pero si no tenían médicos especialistas en la clínica Azul. Ellos rechazaron mi caso. Para qué nos destinan a los centros médicos que no tienen especialistas para curar a los ancianos", se preguntó la mujer.

Por estos días, Antonia solo cuenta con las recetas de calmantes para sus dolores, que compra con la plata de su jubilación mínima.