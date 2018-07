A diez días del corte en la ruta 86, no hay respuestas

Tienen hambre. No tienen casa ni ropa ni zapatos. No tienen monte. Tienen ganas de trabajar pero no tienen oportunidades. Pasaron diez días ya desde que los caciques de las comunidades apostadas en las inmediaciones de la ruta provincial 86 decidieron hacer un corte parcial y pacífico de la arteria, además de innovar la protesta con una huelga de hambre que a nadie ha conmovido hasta ahora. Después de todo están acostumbrados a comer poco y nada; a beber agua de mala calidad y a vagar por el monte estéril del norte, que ya no les da sustento. La están pasando realmente mal. Según los caciques, "los políticos locales se están moviendo pero no para solucionar las cosas, sino para taparlas". Los integrantes de todas las comunidades se unieron para intentar construir las viviendas a medio hacer que están abandonadas, pero los caciques acusaron que "el intendente Eduardo Leavy manda gente a ofrecer propuestas individuales para converncer a algunos con alguna pequeña cosa, así desisten de la medida de fuerza. Acá nadie ofrece una solución verdadera y para todos".

Al no recibir ninguna respuesta por parte de los gobiernos provincial y municipal, comentaron que la próxima semana viajarán a Buenos Aires a realizar un acampe. Hoy es el décimo día de la medida de fuerza acatada por las diferentes comunidades de Tartagal para pedir una audiencia con el gobernador de la Provincia.

"Vamos a ir a Buenos Aires a acampar para pedir la construcción de las viviendas que nos prometieron desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación junto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en 2016, cuando firmaron un convenio para la construcción de 150 casas destinadas a familias indígenas. ¿Y dónde están? siempre puras promesas y mentiras. Además tenemos hambre y queremos trabajar para ganarnos el pan", aseguraron apostados al costado de la ruta.

Los aborígenes piden alimentos, ropa, colchones y calzado a la Municipalidad de Tartagal; piden viviendas a la Provincia y a la Nación, y trabajo a la empresa agroganadera "Desde el Sur", radicada en Tartagal.

Hace 10 días tobas, chorotes, wichis y chulupíes tallan sus miserias sobre la ruta 86 con la esperanza cada vez más endeble de un tiempo mejor.

"Queremos trabajo, queremos hachar, machetear, trabajar con la pala, la asada, podemos hacer muchas cosas útiles", dijeron desde el corte.