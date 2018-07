El plan para desgastar a Sampaoli, el sueño de contratar a Guardiola y otros nombres terrenales

Desde la máxima dirigencia del fútbol argentino ya comenzó el operativo desgaste para tratar de forzar la renuncia de Jorge Sampaoli quien volvió hoy al país. Sin embargo, el entrenador se mantiene firme en su postura de seguir al frente del seleccionado albiceleste con el discurso de que, a partir de ahora sí, le dará forma a la renovación del plantel que él siempre imaginó.

En la cabeza de Sampaoli está la idea de que Lionel Messi sea el único histórico que continúe en el plantel, de manera que Rusia 2018 habría sido -según su mirada- el último paso por la Selección de jugadores como Marcos Rojo, Lucas Biglia, Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Pérez, Angel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. Por lo pronto, Mascherano y Biglia ya anunciaron por su cuenta que su ciclo en la Selección finalizó con la caída 4 a 3 ante los franceses, en Kazán.

Desencantados con Sampaoli al igual que el plantel, que los hinchas, Tapia le pedirán al entrenador que explique los motivos del raquítico Mundial que protagonizó la Selección, según señala Infobae. Ser un descargo que tendrá el entrenador para intentar convencer a los dirigentes afistas de que debe continuar en su cargo.

Sampaoli juró que dirá la verdad y nada más que la verdad, con algunas revelaciones fuertes de la interna del plantel que hasta ahora el entrenador había preferido callar, pero que hoy contarlas de nada servierá si él mismo no le puso fin en ese momento.

En caso de que perciban que Sampaoli se mantiene firme en la postura de aferrarse a su contrato, Tapia le insistirá en que para la AFA no hay retorno en la situación. Le ofrecerá un resarcimiento económico marcadamente inferior al que le correspondería al técnico y, en caso de no haber acuerdo, le dejarán en claro que ya no contará ni con las herramientas ni con los recursos económicos que tuvo hasta ahora.

Así están dispuestos a decirle que se terminaron para él las giras a Europa para hablar con los jugadores, los hoteles cinco estrellas, y que tendrá que arreglarse con lo que quedará de su cuerpo técnico, disuelto porque ya no seguirán Sebastián Beccacece (volverá a la Sub-20 aunque también podría seguir otro rumbo), Nicolás Diez (otro de los ayudantes de campo), Francisco Meneghini (analista de video) y Martín Bressán (preparador físico alterno). El Mundial terminó minar la relación de Sampaoli con todos ellos.

Le dejarán en claro que ya no lo apoyan ni confían en él y entonces todo pasará a depender de la postura que adopte el entrenador de aceptar o no trabajar con unas condiciones tan deterioradas en relación con los catorce meses que lleva al frente del equipo.

En las cabezas de Tapia y el resto del Comité Ejecutivo de la AFA ya circulan los nombres de Diego Simeone, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino como los candidatos más deseados; y los de Ricardo Gareca y Matías Almeyda como principales alternativas secundarias y nombres más terrenales para este momento de la Selección.

Pensaron también en Pep Guardiola, el ultra cotizado DT del Manchester City, con el que tiene contrato hasta 2021. Los 19 millones de euros que cobra por temporada en el club inglés deberían ser un impedimento para sostener ese deseo, pero guardan la esperanza de que el desafío deportivo que significaría para Guardiola volver a dirigir a Lionel Messi pueda llegar a seducir al español. Recuerdan, los dos principales dirigentes de la AFA, que el Kun Agüero dijo en una entrevista que dio en 2016 que Guardiola le dijo que le habría encantado dirigir a la Selección tras la renuncia de Gerardo Martino. El arquitecto del Barcelona multicampeón de los años recientes también se declaró admirador del fútbol argentino más de una vez.

Con todo, sería cuanto menos alocado que acaso el mejor entrenador del mundo aceptara dirigir a una Selección cuyos cimientos quedaron demasiado endebles y en un marco de crisis.