Analizarán en Diputados un reclamo por la conducta de Andrés Suriani

La Cámara Baja tendrá que analizar la semana que viene los pasos a seguir tras distintos reclamos por la conducta del diputado Andrés Suriani, que aseguró que el femicidio no existe, en una de las provincias con más mujeres asesinadas como resultado de la violencia machista. El legislador también inició una campaña en contra la educación sexual integral y se quejó porque considera que "se promueve el lesbianismo".

"­Antes era el sida, hoy el nuevo flagelo de la humanidad es la ideología de género!", publicó el diputado del PRO en Facebook el martes, tras lo cual entró en una escalada de declaraciones contra las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y los colectivos de la diversidad sexual.

De acuerdo con sus explicaciones, con el término "ideología de género" el legislador se refiriere a la perspectiva que promueve la igualdad entre varones y mujeres y acepta que una persona puede tener una identidad de género que no necesariamente se corresponda con su sexo biológico, tal como reconoce la ley nacional 26.743.

En diferentes entrevistas, Suriani dijo que "la homofobia es un invento". También afirmó que no "hay casos" de femicidios y que solo son "términos" que impulsan determinados grupos para sacar "un provecho".

Además, se quejó de la educación sexual integral y de una historia del canal infantil Paka Paka porque, según sus palabras, "promueve el lesbianismo". "A ningún padre le gusta que a su hijo de 10 años le impongan el cuentito de la Princesa Ana, que charla con una ranita que en lugar de transformarse en príncipe se transforma en princesa", manifestó.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, una nota en la que solicitó "que se ejerza facultad de corrección u otras medidas sancionatorias en relación a las declaraciones de público conocimiento vertidas por el legislador Andrés Suriani".

Desde el organismo destacaron que las expresiones del diputado "constituyen violencia simbólica, apología de la violencia de género y de la discriminación, además de ir en contra de todas las medidas puestas en marcha por la provincia para erradicar la violencia de género".

Dificultades

Desde la organización feminista Las Juanas manifestaron preocupación por lo que calificaron como una "avanzada" del diputado en su postura "antiderechos".

Consideraron que Suriani está demostrando "grandes dificultades para comprender el cambio social y respetar los límites entre política, legislación vigente y religión".

Además remarcaron que trata de imponer su pensamiento a la sociedad "con una actitud revanchista y creyéndose que él es la voz de Dios".

"Su cruzada en contra del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito lo envalentonó a pensarse como un tutor del orden social, entre otras cosas, porque ataca todo lo que desde las instituciones del Estado se ha venido logrando en materia de derechos, propugnando una involución respecto de su aplicación y desacreditándolos tenazmente", plantearon.

Las referentes de Las Juanas expresaron también que "Suriani no cree en una sociedad de iguales". "Repudiamos enérgicamente su supuesta moralidad, que intenta imponer medidas y prohibir otras, según su pequeñez intelectual y política. Porque no desconocemos que su partido, el PRO, no se identifica con su pensamiento", agregaron.

El presidente del PRO, Martín de los Ríos, debió salir a diferenciarse y dijo que las políticas a favor de la igualdad de género deben ser una prioridad. El referente manifestó que lo que dijo Suriani "está dentro del ámbito de sus opiniones personales".

Respeto por las víctimas

Desde el Colegio de Abogados también se manifestaron en contra de la posición que adoptó Andrés Suriani y le reclamaron respeto por los familiares de las mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista.

"Es impropio menoscabar la memoria de las víctimas de femicidio y la de sus familiares al asegurar que el femicidio no existe. Nuestro Código Penal en su art. 80 inc. 1 y 11. lo introdujo en la última reforma. Salta tiene la tasa de femicidios más elevada en el país. El femicidio constituye la máxima expresión de la violencia hacia las mujeres", advirtió la institución en un comunicado.

Agregaron que "es injusto afirmar que la homofobia no existe". "La realidad lamentablemente enluta periódicamente a las personas que son víctimas de odio de género en nuestra provincia", sostuvieron.

También consideraron "inadmisible desinformar a la sociedad, y presionar públicamente a quienes deben aplicar la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), al aseverar que eso constituye "ideología de género'".

Le pidieron comprender la ley que establece la obligación de dar información integral en las escuelas para prevenir embarazos no deseados, abusos, enfermedades de transmisión sexual y casos de discriminación por identidad de género.

Convoca a un cacerolazo



El diputado Andrés Suriani difundió una convocatoria a un cacelorazo para apoyarlo, tras el rechazo a sus expresiones por parte de organizaciones como Las Juanas, Mumalá, la Fundación Huésped, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Colegio de Abogados.

Según la noticia que el propio legislador hizo circular por redes sociales, un grupo de padres se reunirá para “defenderlo” el martes a las 19.30 frente a la Legislatura.

Con respecto a sus cuestionamientos a la ley de educación sexual integral en las escuelas, desde el Colegio de Abogados le recordaron que se debe interpretar la legislación en su totalidad “y no parcialmente conforme a las creencias personales y como cosmovisión mística, como una forma de control social”.

“Respete a las ciudadanas: mujeres, mujeres lesbianas, trans, travestis y distintas construcciones identitarias, en ejercicio de los derechos humanos”, le pidieron desde la institución. También le demandaron respetar las leyes y “adecuarse a derecho”.