Suriani: “Vencimos la cultura de la muerte. Esto comienza como una batalla cultural”

De concejal pasó a diputado y a ser uno de los abanderados detrás del pañuelo celeste en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora es uno de los que darán pelea por lo que define como una nueva “batalla cultural”.

Mientras el diputado nacional Alfredo Olmedo gana detractores a nivel nacional, Andrés Suriani hace lo suyo en Salta.

Sus polémicos dichos como “Antes era el sida, hoy el nuevo flagelo de la humanidad es la ideología de género”, generaron el repudio de organismos que trabajan con la enfermedad e incluso del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres. El organismo se presentó ante la Cámara de Diputados pidiendo sanciones para el legislador.

Para el exconcejal, el génesis de toda discusión es lo “natural”.

¿Cuál fue su intención de comparar el VIH con la “ideología de género”?

No hice comparación del sida, ha sido y es un flagelo. Lo que sí dije es que hay un nuevo flagelo que es la ideología de género.

Pero uno pone en riesgo la vida...

El sida puede llegar a matar y la ideología de género mata la cultura de una sociedad. Al desarraigar la sexualidad de la naturaleza humana y explicarla solamente por la cultura, es falsa en términos biológicos y científicos. Se nace hombre o mujer. Es importante tener educación sexual integral pero no con ideología de género. El artículo 5 de la ley nos permite a las provincias elegir una educación sexual conforme a nuestras pautas culturales y al ideario institucional que tengan determinadas escuelas.

¿Por qué está en contra?

La premisa de arranque es equivocada, totalitaria y de un pensamiento único que no está de acuerdo con la concepción moral que tenemos muchos argentinos y salteños. Incitan a que el niño piense desde lo neutro para que, a partir de la autopercepción que tengan, definan qué son. Todo esto tiene un origen en lo que se llama el neomarxismo cultural en donde la premisa de la lucha de clases, que ya no es vista por el proletariado como una posibilidad, estos neomarxistas lo llevan a la lucha de sexo. Estos grupos feministas radicalizados que cuentan con el apoyo de la comunidad LGBT no luchan por las igualdades, o los derechos de las mujeres, están mas preocupadas por el ataque al hombre.

¿Cuál es su modelo de Educación Sexual Integral?

Un modelo donde se respete a la familia, el orden natural, donde se respeten los valores que en Salta o en cada provincia puedan detentar. De esa manera podemos igual respetar al diferente y no discriminar a nadie, pero en función de una verdad que es comprobada científicamente: uno nace hombre o mujer. Me opongo a las leyes que animan lo antinatural.

¿Qué pasa con los padres que quieren lo contrario?

Veamos cómo se resuelve... Creo que es mayoritario el pensamiento sobre este tema. Insisto, mostramos que mayoritariamente estábamos a favor de las 2 vidas. Y ahora que no queremos que se les imparta a nuestros hijos ideología de género.

¿Como es el orden natural?

La naturaleza me manda a mí la perpetuidad de la especie. Si yo promuevo la ideología de género, evito la reproducción. Yo respeto a todos, tengo amigos que han optado por tener otra vida sexual, que es gente reconocida y querible.

En el manual se habla de masturbación y cómo se puede dar placer el varón y la mujer. Eso es algo privado e íntimo que los padres deberán acompañar el proceso.

¿La masturbación no sería algo natural?

Ese capítulo es del ámbito privado. No creemos que haya una persona capacitada para que chicos de 9 y 10 años lean eso.

¿Ser homosexual es antinatural?

Todos sabemos que Sergio Lazarovich aprovechó la ley para jubilarse antes... Si todos los hombres hiciéramos eso, el sistema previsional colapsaría. No escuché a ninguna de las feministas radicalizadas pedir por la equiparación de la edad jubilatoria. El Estado no tiene por qué financiar mis preferencias.

¿Y reconocerlas?

Una cosa es reconocerlas, y la minoría tiene derechos que están garantizados.

Se le reprocha que, como legislador, es peligroso que desconozca la ley de identidad de género...

Esas dos leyes le reconocen a la minoría derechos civiles, pero no quiere decir que esas dos leyes tengan que estar avalando una concepción del mundo para Salta o la mayoría. Por ejemplo, en el tema del lenguaje. En España, los profesores que no manejan los criterios de género pueden ser denunciados. La ideología nos habla inclusive desde los fenómenos de autopercepción donde Holanda, Suecia y Alemania tienen propuestas para aprobar la pedofilia. En Canadá está aprobada la zoofilia, por ejemplo. Esta ideología ha ido avanzando en el mundo.

¿Cómo debería ser la educación que prepare a los niños para un mundo inclusivo?

Una cosa es contarles a los chicos la realidad del mundo, que existen personas que pueden elegir, en la adultez o sentir lo que quieran sentir. Respetamos lo que cada uno quiera sentir. Soy amante de la libertad y no antepongo ningún prejuicio de lo que cada uno adultamente pueda hacer.

No discrimino a nadie, soy un hombre de diálogo y consenso. Podés enseñarle pero no podés pasarle a un chico de 7 años el cuento de la princesita Anita. Anima lo antinatural, porque la princesa está esperando encontrar el príncipe, y el sapo se convierte en princesa. El rey debe cambiar las leyes del reino para que, en vez de que al reino lo herede un rey y una reina, sean dos reinas.

¿En el caso de la niña de diez años que cambió su identidad de género, sin acceso a la ideología que critica? ¿No le hubiera sido útil un dibujo que incluyera a la comunidad LGBT?

Hay que incluir a todos. Incluir es respetar al otro en la medida que no rompa con el derecho de usos y costumbres de determinadas comunidades. Hay que priorizar la paz social.

¿Quienes son el “Observatorio de Padres”?¿Cuántos son?

No lo cree yo, son unos 600. Ellos vinieron a mí porque se sienten representados con mi ideario. Se van a manifestar en contra de la denuncia del Observatorio, que es un organismo estatal y que no tiene facultad para hacer esa denuncia. Como diputado tengo fuero en la opinión y no se puede castigar a alguien porque no comparta esa ideología de género. El eslogan es “con mis hijos no te metas”.

¿Qué están dispuestos a hacer si no prospera su pedido?

Los padres que no querían que su hijo no escuche educación religiosa (sic), supuestamente lo retiraban de las escuelas. Hay una carta que se hizo para que los padres le den a los directores y las maestras para que, en caso de que se imponga esto, los chicos salgan del aula. No queremos que se imponga la ideología de género como una verdad revelada.

¿Cree que se puede promover la elección sexual?

Por supuesto que se promueve porque yo tengo una idea de familia. Lo que yo digo es que hay un adoctrinamiento del Estado. Le pido al gobernador Urtubey que revea esto. Están adoctrinando.

Los que estaban detrás del aborto son mis detractores, los que estaban a favor de las dos vidas me apoyan... no es casualidad.

Con las últimas muertes por aborto clandestino los invitaron a reflexionar sobre qué vidas se salvaron ...

Todas esas publicaciones han sido totalmente desmentidas, las muertes no son reales. El lobby abortero sigue fuerte. Tiene que haber políticas públicas para que ninguna mujer llegue a esa situación. Ante la batalla cultural que se perdió con la ley del aborto, los ideólogos de género redoblaron la apuesta, y dicen vamos a insistir con ESI con perspectiva de género. Esto comienza ahora como una batalla cultural, nosotros vencimos la cultura de la muerte contra los organismos internacionales. Me refiero al Banco Mundial, a la OMS, Foro de Población de Naciones Unidas, Unicef, a las fundaciones como Planet Parenthood, que promueven las políticas antinatalistas con mucho dinero a partir del aborto y la ideología de género. No es algo que inventé yo, está en internet.