Una mujer acusa a la Justicia de Córdoba de persecución sistemática

Una mujer denunció que es víctima de una persecución sistemática por parte de la Justicia de Córdoba y como prueba de ello se refirió a un episodio ocurrido el lunes a la tarde en esta ciudad, cuando efectivos de la Policía de esa provincia, en una acción consideraba violatoria de las normativas jurisdiccionales, intentó detenerla en la vía pública. El episodio ocurrió a las 17 en la esquina de la avenida Entre Ríos y Balcarce, cuando el patrullero 8.527 con la inscripción Policía de la Provincia de Córdoba interceptó el auto en el que Carolina Guzmán iba junto a sus dos hijos menores y su pareja.

Los efectivos exhibieron una orden de captura librada por un juez contra la mujer por "rebeldía" judicial en una causa penal que ella impulsó contra su exesposo por violencia y abuso sexual a los dos hijos de ambos. La oportuna llegada de policías locales impidió que Guzmán fuera apresada y con la intervención de la jueza de Garantías N§ 1, Ada Zunino, se dejó en suspenso el pedido de su par de Córdoba.

Guzmán manifestó que está desesperada por considerar que la Justicia de Córdoba se ensañó con ella luego de que en marzo de este año denunciara a Fernando Sirur Flores, padre de sus dos hijos, por la agresión de este hacia los menores de 8 y 9 años. "No entiendo lo que está pasando, porque la Justicia en lugar de procesar a esta persona por lo que hizo se ensañó conmigo y me mandó a detener", expresó a El Tribuno. Carolina Guzmán contó que está separada de Sirur Flores desde 2012 y que en 2015 decidió regresar a Salta donde viven todos su familiares. "Me vine porque la situación en Córdoba se hacía insostenible debido a los acosos y a la conducta agresiva de mi ex", señaló. Dijo que la situación se agravó cuando en marzo pasado los hijos fueron de vacaciones con su padre a Córdoba. "Allí los chicos me comentaron lo de las agresiones y los abusos sexuales y de inmediato presenté la denuncia allí", refirió.

En el caso tomó intervención el juez de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Jorge Luis Carranza, quien dispuso una medida de restricción contra el progenitor de los menores. "Por este tema de los niños viajé dos veces a Córdoba y el juez Carranza me pidió que los chicos fueran sometidos a tratamiento psicológicos y que enviará los comprobantes, y así lo hice", aseguró.

La mujer sostuvo que al mismo tiempo se puso a derecho en relación con la causa penal por la denuncia de los abusos a sus hijos, la que se tramita en otro juzgado. Apuntó que fue el fiscal de esta causa el que solicitó que se la declarara en rebeldía por no haber asistido a una audiencia el miércoles pasado. "Argumentaron que yo no estaba en el domicilio que tenía en Córdoba cuando había informado que ya estaba viviendo en Salta", dijo, y agregó: "Además, había comunicado que no podía concurrir a esa audiencia porque ese día tenía audiencia aquí para resolver la cuestión del régimen de visita del padre de mis hijos que quedó interrumpida por la denuncia que le hice".

Guzmán calificó como " un verdadero atropello" el hecho de que la Justicia haya enviado a la Policía de la Provincia de Córdoba para que la detuvieran. "En lugar de ir a mi casa eligieron el método de la persecución para detenerme en la vía publica, delante de mis hijos como si fuera una delincuente", se quejó.

Y contó: "Afortunadamente llegó una patrulla motorizada de la Policía de Salta y fueron ellos lo que impidieron que me llevaran". Subrayó que para resolver la cuestión la condujeron a la comisaría primera donde permaneció demorada hasta cerca de la medianoche.

"Luego de que las cosas se aclararon, la jueza Zunino dispuso que se dejara sin efecto mi detención y que me liberaran", señaló. Guzmán agregó que ayer a la mañana se reunió con esta magistrada a quien le explicó en detalles su situación y la de sus hijos. "La jueza se portó de maravilla y me aseguró que mi libertad está garantizado y que solicitó los antecedentes de mi caso para resolver la cuestión", destacó. Según la mujer, "lo grave de todo no es solo que la Policía de Córdoba haya intentado detenerme, sino que haya violado una jurisdicción que no le compete y haya procedido sin la anuencia de la Justicia de Salta".