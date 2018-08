La falta de precios paralizó fábricas y crece el temor por pérdida de capital

Las fábricas amanecieron sin listas de precios para sus insumos, lo que generó una reacción inmediata de quitar del mercado a sus productos ante el temor de perder capital por temor a verse impedidas de reponer sus mercaderías ante la brusca devaluación. En los mejores casos, los empresarios recibieron incrementos del 20% ya que los distribuidores aplicaron una pauta inflacionaria con un techo alto a la espera del movimiento del mercado.

Los industriales alertaron que la crisis cambiaria dejó a la producción manufacturera en situación "crítica" por la falta de referencias en los insumos, y admitieron que "la constante devaluación" les "resta poder de capital, tanto en el flujo diario como en el valor financiero". "No sabemos cuál es el precio de los productos. Así no se puede ni vender ni comprar", se quejó un empresario de la industria del plástico, consultado por BAE Negocios.

Sucede que los fabricantes tienen en la calle millones de pesos en productos que vendieron con el dólar a $28 y con plazos de cobro a 60 o 90 días. Con ese escenario de pérdidas financieras, advirtieron que sólo sacarán productos a la calle con pago al contado como contrapartida, a pesar de la caída de las ventas por la baja del consumo interno.

"Es preferible dejar de vender que seguir perdiendo plata. Tengo una empresa saneada, sin deudas, pero con esta corrida cambiaria sin control del Gobierno me quedé al borde del colapso", admitió a este diario el dueño de una empresa del interior del país que, al igual que otros de sus colegas, evitó el on the record "porque no es momento de hacer oposición al Gobierno en este momento".

Falta de competitividad

Un día después de que el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, señalara que una devaluación sin plan no le aportaba competitividad a las fábricas, generó un fuerte malestar las declaraciones del ministro de Producción, Dante Sica, en el Council of the Americas cuando dijo que con la pérdida de valor del peso "está eliminado ese atraso cambiario" (ver recuadro).

El funcionario les había prometido a los industriales hace un mes atrás que a mediados de septiembre la tasa de interés del BCRA iba a bajar. Sin embargo, el comunicado del Comité de Política Monetaria del Central que fijó la nueva referencia en 60% se comprometió a mantenerla hasta diciembre. "Está claro que no hay plan. Lo único que van a lograr es que se destruya la industria", se quejó un integrante de la mesa chica de la UIA.

Hace tres meses en una reunión de Comité Directivo, el presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) y vice de la UIA, Guillermo Moretti, había advertido por un "peligro de dolarización" ante la falta de soluciones al conflicto económico. "Hicieron todo mal y ya se veía venir. Si hay plan, es porque la crisis estaba entre las opciones", afirmó otro líder industrial.

Tasa de interés

Según la UIA, el incremento de la tasa de interés agravará la tensión en la cadena de pago por el incrementos de los intereses que aplicaron en el mercado secundario a los cambios de cheques. Las pymes acuden a esa herramienta para hacer frente al pago de salarios y mantener la producción. "Hoy es más negocio paralizar la fábrica que salir a vender. Habrá que esperar a que se termine la bicicleta financiera para volver a pensar en inversiones y eso no va a pasar, al menos, hasta mediados del año que viene", se lamentó otro líder de la UIA.

