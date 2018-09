Enfrentamiento en las redes por la instalación de una clínica 

Una inusual polémica “feisbuquera” se desató en Rosario de Lerma por los actos administrativos del intendente Ignacio Jarsún. Los cuestionamientos surgieron del sector de la oposición dentro del Concejo Deliberante y se han difundido por la misma vía de esta red social tan explotada por los políticos.

Algunos vecinos, que no se quedaron al margen del debate, respondieron a los perfiles, tanto del jefe comunal como de los ediles opositores.

La cuestión es que a Jarsún lo denunciaron ante la Fiscalía penal por incumplimiento de la presentación de la cuenta general del ejercicio presupuestario 2017, y falta de respuestas por diferentes pedidos de informes administrativos, tales como el acuerdo para instalar una clínica privada en las instalaciones del ex matadero municipal, sitio cedido en comodato por 50 años, tras la aprobación del mismo por parte del Concejo Deliberante.

El ambicioso proyecto planteaba el modo en que el emprendimiento privado se erigiría donde funciona la base operativa del sistema de emergencias 911. De hecho, a un costado se levantó una nueva estructura edilicia para el destacamento policial. Pero con el correr del tiempo, Jarsún redobló la apuesta del servicio de salud, emplazando en la nueva construcción del 911 un centro de diálisis de la mano del mismo privado a cargo de la clínica.

Para ello debía cambiar el acuerdo escrito, puesto que se estaba usando una propiedad de la comuna. Lo hizo por medio de una adenda en el contrato con la privada, que no es otra cosa que añadir un documento a un contrato existente. Legalmente no se puede modificar, pero sí agregar. En ese caso también se debe pedir permiso al Concejo Deliberante, según concejales opositores.

Fundamentos del rechazo

Por eso este jueves se rechazó tal adenda rubricada el 10 de julio y recién presentada ante el Concejo, por medio de Facebook, la semana pasada.

“Se votó en contra de que usted maneje como quiera el tema y haga su voluntad, pasando por sobre las ordenanzas municipales. Usted también fue concejal y presidente del Concejo Deliberante y sabe que una ordenanza se modifica con otra, y si no, ponga adenda (como en este caso) a todo lo que usted quiera modificar”, escribió el concejal Darío Sánchez Laspiur. Y agregó: “Preséntese junto a los que llevan a cabo este emprendimiento privado en el Concejo Deliberante. Usted sabe que es usted quien pone en riesgo de caída la ordenanza, ya que tiene muchos errores y vence el 6 de diciembre de este año”.

Las respuestas de los miles de usuarios de Facebook no se hicieron esperar. Muchos repudiaron a los concejales opositores, entendiendo que se niegan a la instalación de una clínica privada y al centro de diálisis; pero también insultaron a Jarsún por los 50 años de comodato sin pagar impuestos para un emprendimiento privado.

Ofuscado, el intendente de Rosario de Lerma salió a responder a los ediles a través de su perfil de Facebook, tal como se estila por estos tiempos. “Hoy termino mi día pensando, no logro creer que en la sesión del Concejo Deliberante, 4 concejales hayan votado en contra de la construcción del Centro de Diálisis, de la Nueva Clínica y del nuevo edificio para el 911. Quiero agradecer a la mayoría que votó a favor y eso permitirá que sea una realidad, pero no logro comprender, cómo alguien puede oponerse a este tipo de gestiones tan importantes, positivas para la ciudadanía y el Valle de Lerma, sigo buscando y no encuentro las razones para que traten de impedir esta obra”, escribió Jarsún.

Aún sin terminar

El predio tiene un avance importarte de construcción, aunque difícilmente llegue a estar terminado en diciembre, tal es el plazo establecido en el convenio con la Municipalidad de Rosario de Lerma.

El avance de las obras

El predio tiene un avance importarte de construcción. Aunque tiene hasta diciembre para instalarse la clínica privada del IMAC, el centro de diálisis comenzaría a funcionar en poco tiempo en el otro edificio construido para el 911. Por ahora el sistema 911 está instalado en el destacamento del sector 82. Apenas esté terminada la obra del IMAC, el 911 tendrá nueva dependencia.