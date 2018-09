Qué sienten los perros antes de morir: La nota que te hará caer una lágrima

Si sos amante de los animales, sacrificar a una mascota para que no siga sufriendo puede ser una de las decisiones más difíciles que tenga que tomar una persona. En especial en el ámbito familiar, donde la crisis puede alcanzar a cada uno de sus integrantes. Un veterinario estadounidense detalló cómo perciben ese momento los perros y qué recomienda para que sus últimos instantes de vida no sean tan traumáticos.

La revelación la hizo una usuaria mediante su cuenta de Twitter. Se trata de Jessi Dietrich, que le consultó a su veterinario todas las inquietudes que tenía, antes de tener que decidir la muerte de Rick, su perro.

“Le pregunté a mi veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo”, relató la mujer. Y la respuesta del especialista la dejó temblando: “Me dijo que, cuando tenía que sacrificar un animal, el 90% de los propietarios no quería estar en la habitación cuando los inyectaba. Los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños, con los que compartió toda su vida”.

El veterinario le reveló algo que la mayoría desconoce: los perros perciben cuando las personas llegan al punto de tomar esta dura decisión por el bien de ellos mismos. Se vuelven vulnerables y buscan tranquilidad cerca de quienes los acompañaron y cuidaron a lo largo de toda su vida.

Jessi quedó sorprendida por la respuesta y adelantó que “por esa razón, literalmente voy a estar abrazando a mi Rick cuando llegue su momento, con todos sus juguetes favoritos”.

La publicación se hizo viral en cuestión de minutos y la mayoría de los usuarios recapacitaron sobre su forma de actuar al decidir sacrificar a sus mascotas. Sorprendida por la repercusión que tuvo su mensaje, Dietrich se disculpó: “¡¡¡¡No fue para romper los corazones de todos, solo quería aumentar la conciencia!!!!!. Lo siento mucho”.

Aprovechando la repercusión que tuvo este mensaje, otras entidades aprovecharon para hacer recomendaciones similares. Por ejemplo, el Hospital Veterinario Hillcrest, de Sudáfrica, publicó en Facebook el mensaje de uno de sus especialistas: “Cuando sos dueño de una mascota es inevitable, la mayoría de las veces, que muera antes que vos. Entonces, cuando lo tengas que llevar a la veterinaria para un final humano sin dolor, quiero que todos sepan algo. ¡Las personas son el centro de su mundo durante toda su vida!”.

“No seas cobarde, porque creés que es demasiado difícil para vos, imagínate lo que sienten cuando los dejás en su momento más vulnerable y las personas como yo tienen que hacer todo lo posible para consolarlos e intentar explicarles por qué simplemente no pudiste quedarte”, finaliza la publicación, que fue compartida por más de 100 mil personas.

Según el profesional, de quien no se sabe el nombre, para las personas las mascotas son sólo una parte de su vida, pero para ellos los humanos son todo. Por ello, pidió por favor que, cuando tengan que tomar la decisión de sacrificarlos, no los abandonen en una sala llena de extraños: “Buscan en cada rostro a la persona amada. No entienden por qué los dejaste cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo y te necesitan”.

En las redes, muchos usuarios expresaron el dolor que sintieron cuando tuvieron que tomar la decisión de sacrificar a una mascota y recordaron ese momento. Si bien muchos se niegan a dejarlos partir, es lo menos egoísta para evitar posponer su dolor.

Acabo de leer que antes de sacrificar a un perro ellos se ponen como locos en busca de sus dueños y estoy por ponerme a llorar porque no estuve ahí con mi perra hace 7 años 😭😭😭😭😭😭😭😭😭. Ahora tengo que saber si estuvieron mis viejos — Waitforit (@JIManzioni) 12 de septiembre de 2018

Hoy vi una publicacion q decia q si tenes q sacrificar a tu perro no lo dejes solo porq lo q hace sus ultimos segundos es buscar a su dueño.. me recordo al dia q deje internado al perro con el q me crie y q cuando quise ir a verlo ya era tarde.. nada me va a sacar ese dolor nunca — Iяoн 💚 (@iriglavich) 11 de septiembre de 2018

Me dijeron que tengo que sacrificar a mi perro que tengo desde los 4 años. Asi se siente que te rompan el corazón 💔 — Majo (@MajoGrosso1) 25 de noviembre de 2017