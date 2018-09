“Una ley tonta que nos va a avergonzar”

Monseñor Fabrizino Sigampa, arzobispo de Resistencia, Chaco, se manifestó ayer en contra de la legalización del aborto, durante la misa del segundo día del Triduo del Milagro.

Cientos de fieles se acercaron ayer a la Catedral Basílica para vivir su fe y participaron de la liturgia.

Su discurso no solo pasó por defender el rol materno, sino que cuestionó la discusión que se dio en el Congreso de la Nación y que terminó con el rechazo al proyecto para legalizar el aborto en agosto.

“No saquemos una ley tonta que nos a avergonzar después, porque nosotros hemos nacido de una mamá que no tuvo vergüenza de llevarnos en su seno y traernos a este mundo. ¿Cuánto le debemos a esa mujer?”, se preguntó el arzobispo de Resistencia.

La misa comenzó a las 10 y estuvo desbordada por la gran cantidad fieles. Monseñor Fabrizino Sigampa estuvo a cargo de la celebración.

En la homilía, el prelado criticó a la discusión por la legalización del aborto que se dio en el país este año.

“Este hijo de Dios ha llegado a nosotros, nacido de una mujer, y por eso Él sabe, como hijo de Dios y como hijo de María, lo que significa estar en el seno materno. Todos ustedes y yo hemos estado en ese seno materno, de ahí hemos salido”, sostuvo el religioso.

“Si mi madre me hubiera abortado, yo no estaría sentado como arzobispo hablándoles a ustedes. Esa es la realidad del aborto”, reflexionó.

Pobreza

El sacerdote también hizo referencia a la situación económica del país y consideró que, en un país tan rico como Argentina, la gente “no debe pasar hambre”.

“Hoy Argentina es un pueblo que tiene hambre. Cuando recorro los campos y veo la inmensidad no se justifica que el pueblo tenga hambre, porque Dios no ha creado la naturaleza para un grupo, sino para todos, especialmente para el que más necesita”, dijo.

Agregó: “Hoy tenemos un gran desafío en el país, que no es la primera vez que sufre, pero también tenemos la oportunidad dada por Dios a nosotros de cambiar la suerte de nuestro pueblo con el trabajo, de manera que la tierra produzca y tengamos alimentos de sobra”.

A la mitad de su sermón, el religioso le dedicó unas palabras al gobernador Juan Manuel Urtubey, que participó de la misa de ayer con su esposa, Isabel Macedo, y generó un aplauso de los fieles presentes.

“Señor gobernador, siempre lo veo en la televisión y escucho lo que dice. Espero que diga siempre la verdad, aunque vengan degollando, no recule nunca porque su pueblo lo va a valorar. Cristo no reculó ni ante la Cruz. Es difícil gobernar, pero Dios cuando nos pone frente a una tarea grave y difícil también pone la gracia suficiente para que no fracasemos”, expresó Sigampa, para luego seguir con la misa.