Cachorros se corta cada vez más solo en el torneo local

Cachorros, quien protagonizó una lucha cabeza a cabeza en la primera ronda del Anual liguista con Gimnasia y Tiro, arribó a la fase ordenamiento decidido a no ceder ventajas, a arrasar y a cortarse solo.

Por ahora lo está consiguiendo, porque tiene la tranquilidad de saber que ratificó su condición de líder y que terminará la quinta fecha de la segunda etapa del Anual 2018 con la tranquilidad de ser el único dueño de la punta.

El equipo dirigido por Oscar Mendía pisó fuerte en el este, en la casa de Mitre y atendió a domicilio al local con autoridad, venciéndolo 3 a 1 anoche en uno de los dos juegos adelantados de la quinta fecha.

Los del sur capitalino comenzaron ganando con tantos de Federico Ambrogi (8’) y Rodrigo Lucero (41’). Pero en el complemento, Pablo Marcial metió suspenso a los 24’ con el descuento para el ciclón.

Hasta que Patricio Luna selló la victoria de Cachorros de penal, a los 40’.

Cachorros (13 unidades) le sacó ahora cinco puntos a Peñarol, pero solo tres unidades lo separan del nuevo escolta, San Martín (10), que anoche le arruinó el “Día de la Primavera” al gallito del oeste.

Fue por 3 a 2 la victoria de los sanmartinianos ante Villa Primavera, en el otro adelantado, en un vibrante encuentro jugado en cancha de la Liga Salteña. Un doblete de Juan Perillo y otro tanto de Mario Bernal le dieron la victoria al león.



la síntesis



MITRE 1 CACHORROS 3

C. Siáres P. Ramos

R. Céspedez P. Luna

P. Marcial A. Benítez

M. Helguero M. Sánchez

F. Aguilar D. Cortés

F. Vince C. Churquina

D. Carabajal F. Alcoba

C. Diez N. Arteaga

G. Barrionuevo F. Andrada

S. Giménez F. Ambrogi

L. Ramírez N. Lucero

DT: R. Rivero DT: O. Mendía

Goles: PT: 8’ Federico Ambrogi (C) y 41’ Néstor Lucero (C). ST: 24’ Pablo Marcial (M), 40’ Patricio Luna -de penal- (C).

Jornada: 5º Fecha

Estadio: Pascual Soler

Árbitro: Gustavo Benítes

el programa

Fase Ordenamiento

Hoy, a las 16

Sanidad vs. Peñarol

Cancha: Dr. Luis Güemes

El miércoles, a las 16

Gimnasia vs. Central Norte

Cancha: Gigante del Norte

Juventud vs. Camioneros

Cancha: Honorato Pistoia

Fase Repechaje

Hoy, a las 21

San Antonio vs. Atl. Salta

Cancha: Liga Salteña

Mañana, a las 11

Unión vs. Atlas

Estadio: “Mamita Cáseres”

Libertad vs. San Francisco

Cancha: Libertad

* Todos a puertas cerradas