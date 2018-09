Enorme expectativa por la Semana de Cine Argentino en Salta

Del 4 al 11 de octubre se desarrollará la Semana del Cine en Salta. Se trata de una de las muestras con mayor trayectoria en el país. El ciclo comenzó en 1996.

“Son 22 años exponiendo lo mejor del cine nacional. Durante más de dos décadas acercamos al público lo mejor del cine nacional y también, en algunas ediciones, de las producciones latinoamericanas”, explicó Iván Slosky, director audiovisual del Ministerio de Cultura de la Provincia.

Slosky recordó que estos ciclos arrancaron con el impulso de creadores salteños como Edgardo Chibán y Alejandro Arroz. “El cine nacional está entre los mejores del mundo y recorre con éxito festivales y muestras internacionales de primer nivel”, contó.

Para octubre, la propuesta del área de Cultura es vivir la experiencia de disfrutar de alguno de los productos más representativos de la industria nacional y que aplaude el mundo.

Durante la Semana del Cine, los filmes del interior tendrán también un lugar de relevancia, ya que se proyectará, por ejemplo, Casa Propia, de Rosendor Ruiz (Córdoba). El director De Caravana estará ese día en Salta, para interactuar con el público. El largometraje, del género dramático, apunta a rescatar la ciudad de Córdoba como un personaje más de su arquitectura, humor y personalidad.



Luego de participar de la Quincena de Realizadores en Cannes, llega a la provincia “El motoarrebatador”, una propuesta del cine independiente, de la mano del director tucumano, Agustín Toscano.

Representando al nordeste, en tanto, se proyectará “Los Vagos”, una película con actores y escenario misionero, guionada y dirigida por el posadeño Gustavo Viazzi. “Los Vagos” ha recorrido con éxito los festivales internacionales de cine de Valencia, Montevideo, Rotterdam, Oberá y Florianópolis, entre otros.

También estará en cartelera la realización pampeana “Miró: las huellas del olvido”, de Franca González. Se trata de un documental que investiga la misteriosa historia de un pueblo del norte de La Pampa, que desapareció y que yace bajo grandes extensiones de soja.

En una función especial, Bárbara Sarasola Day presentará su última película “Sangre blanca” protagonizada por Eva de Dominici y Alejandro Awada.

Sebastián Schjaer acompañará el estreno de “La omisión”, rodada en la Patagonia y Luis Bernárdez presentará el documental “Los corroboradores”. Se estrenarán también “Las olas”, de Adrián Biniez; y los documentales “Teatro de guerra” de Lola Arias, “Soldado” y “Años Luz” del documentalista Manuel Abramovich, este último un retrato de la directora Lucrecia Martel, filmado durante el rodaje de Zama. Y se repondrá también la última película de Carlos Sorín “Joel”, anticiparon desde Cultura de la Provincia.

Las diferentes películas se presentarán en las salas del Cine Ópera, Espacio Incaa Hogar Escuela, El Teatrino y El Salón Bicentenario del Colegio de Médicos.

Mucho interés y pocas salas

Ivan Slosky contó que existe un gran y creciente interés del público por las producciones locales, pero que no les es fácil encontrar salas de proyección, por lo que este tipo de propuestas, como la de la Semana del Cine en Salta es un excelente escenario para exponer la producción nacional y que la gente pueda disfrutar de ella. “Muchas veces las películas argentinas no entran en los circuitos de las multisalas. Pero hay que aclarar que ese no es un problema local, sino que sucede a nivel general”, dijo el director audiovisual de la provincia.

En cuanto a las creaciones salteñas, Slosky señaló que es vasta y de excelente calidad. “Este año, sin ir más lejos, se han filmado largometrajes, series y documentales en la provincia. Hay mucha producción y de muy buen nivel, pese a la difícil situación económica que atravesamos en la actualidad”, explicó.

La mirada salteña contará con trabajos de distintos realizadores locales, en su mayoría cortos de ficción, documental y musicales.

La actualidad de las producciones locales

Uno de los escollos que enfrenta la industria son los presupuestos. Las realizaciones conllevan números importantes y el circuito burocrático de los proyectos genera, en la mayoría de los casos, que al momento de aprobarse las estimaciones económicas quedan totalmente devaluadas por la inflación. “Ante esta situación se deben realizar recortes, ajustar por todos lados y eso atenta, de alguna manera, contra la calidad de los productos”, detalló Slosky.

Desde el año pasado a la fecha, muchos proyectos salteños caminaron de la mano de Rodrigo Moscoso, Cristina Tamagnini, Julián Dabien, Hernán Salazar, Javier Flores, José Issa, Noelia Carrizo D’Alessandro, Mariano Salazar y Alejandro Gallo Bermúdez, Marín, Valdéz, entre otros creadores.

Se prevé un cierre formidable del ciclo de cine nacional. Como broche de oro se proyectará El Pibe (The Kid), de Charles Chaplin, en el Teatro Provincial, y que tendrá el acompañamiento de la Sinfónica.

Charlas y talleres

El ciclo de cine nacional incluirá, además, charlas, talleres y seminarios, con especialistas de gran prestigio, como Sergio Wolfm que dictará un seminario de adaptación; Melanie Shapiro dará una charla sobre producción; Daniel Elías un taller de actuación frente a cámara y Alejandro Gallo una disertación sobre producción de documentales.

Algunas de las capacitaciones serán sobre guión, realización y producción integral de series de TV, que estarán a cargo de Ana Piterbarg; taller de técnicas y software para escritura de guiones profesionales, a cargo de Christian Busquier.

El jueves 11 en el Teatro Provincial y como cierre final, la Orquesta Sinfónica de la Provincia interpretará la banda sonora original de “El pibe” de Charles Chaplin.