El corte dejó fuera de juego a Tommy Cocha

El bogey en el hoyo final no empañó la gran vuelta que jugó Maxi Godoy y que lo llevó a lo más alto del Abierto General Martín Miguel de Güemes - Copa OSDE de golf. El ganador del Abierto de la República en 2011 firmó una tarjeta de 64 (-7) y con 131 golpes (-11) es quien manda en el Salta Polo Club.

El que no pudo levantar su nivel de juego es el salteño Tommy Cocha. Este viernes completó la segunda ronda con 74 golpes (147 en el acumulado) que no le permitió superar el corte clasificatorio. Se ubicó en el puesto 43 y solo los 34 primeros seguirán en competencia este fin de semana.

Hasta llegar al hoyo final Godoy llevaba una ronda perfecta acertando 16 de 17 greens y tirando para birdie en casi todos los hoyos, desde distancias factibles. Embocó en el 1,5, 8 y 9 en la ida y luego acertó en el 12,13,15 y 17 para tomar una ventaja de dos golpes.

El bogey del 18, casi se salva ya que su putt tocó el borde derecho, lo dejó finalmente a un golpe del tucumano César Costilla, que jugó junto a él y anotó, al igual que ayer otro 66 (-5).

En tanto, Ricardo González no tuvo errores y también cerró con un 64 (-7) que lo deja con (-9), a dos del puntero después de los primeros 36 hoyos.

Para César Costilla se está haciendo costumbre pelear por el título en el Salta Polo Club. El campeón del Abierto del Norte el año pasado solo lleva un bogey en 36 hoyos y se ilusiona con volver a ponerse el poncho del ganador.

El otro candidato y quien resultó el mejor en la salida de lujo que tuvo este evento fue Ricardo González. Después de jugar seis semanas en Europa, el rosarino llegó a Salta con la idea de ser protagonista.

Los otros dos jugadores que llegaban como candidatos, Cocha y Andrés Romero, no superaron el corte. “Empecé con un triple bogey en el 1 y eso me mató, la tuve que remar muy de atrás todo el día y además no pegué un tiro”, dijo el salteño. Mientras que Romero presentó un 75 (+4) y quedó en un lejano puesto 53.

Franco Romero, líder luego de la primera ronda, terminó con un 77 (+6) que lo dejó en el puesto 19º. Por su parte, Francisco Bide consiguió un hoyo en uno en el par 3 del hoyo 3. El de Olavarría pegó un hierro 9 para embocar desde 162 yardas.

El corte fue superado por 34 jugadores (comenzaron a jugar más de 100 jugadores), entre ellos solo un aficionado, Tobías Santillán Tambosco, de 18 años.