El básquet masculino no se toma descanso con el inicio del Clausura

El básquet masculino no se toma respiro entre los torneos oficiales de la Asociación Salteña; el viernes pasado se cerró el Apertura con la consagración de El Tribuno BB en primera y ya anoche hubo encuentros de la primera fecha del Clausura.

La ASBM estableció que el formato de juego será similar al del certamen que finalizó la semana pasada; se jugarán dos ruedas, todos contra todos, donde los cuatro primeros equipos de cada categoría (primera, segunda, U-19, U-17, U-15 y U-13) accederán directamente a los cuartos de final. Los otros ocho equipos disputarán una reclasificación a un solo juego y los ganadores se sumarán a los cuartos de final.

Los cuartos de final y semifinales también se disputarán a un solo partido, siendo local el equipo con mejor ubicación en la fase regular. Las finales sí se disputarán al mejor de tres partidos, con localía a favor para el mejor ubicado.

Otra similitud entre las dos competencia es que el fixture de partidos de la primera ronda del Clausura será similar al de segunda ronda del Apertura. Bajo ese formato, los partidos en primera división de la primera fecha serán los siguientes: Independiente vs. 20 de Febrero, San Martín vs. Grand Bourg, Gimnasia y Tiro vs. Social Quijano, General Paz vs. El Tribuno, Sargento Cabral vs. 9 de Julio y Villa Belgrano vs. Villa Soledad.

La ASBM también decidió mantener la sanción que había impuesto a Villa Soledad sobre el inicio de los play-offs del Apertura. El club aún no saldó la deuda que mantiene con la entidad y por tal razón todos los partidos de las categorías competitivas se le darán por ganados a Villa Belgrano (rival de la primera fecha) con el score de 20 a 0 y con 2 a 0 en puntos.

La sanción sobre Villa Soledad se impuso el pasado 24 de julio, eliminando al club de todos los play-offs de las categorías competitivas.

Van por la defensa

El Tribuno BB copó la mayoría de los festejos en el Torneo Apertura y tendrá el desafío en el Clausura de mantener el primer puesto en tres de las seis categoría e intentar ganar alguna más. Los verdolagas fueron campeones en primera, U-19 y U-13; Gimnasia y Tiro sumó un par de campeonatos con los logros en U-15 y U-17 e Independiente completó la lista con el título en segunda.



El programa

Para hoy

U-13 (19.30) y U-15 (21)

Sargento Cabral vs. 9 de Julio

U-17 (20.30) y primera (22)

General Paz vs. El Tribuno

Independiente vs. 20 de Febrero

Segunda (22)

San Martín vs. Tribuno Verdolaga

Para mañana

U-13 (20.30) y U-15 (21.30)

General Paz vs. El Tribuno

U-19 (20.30) y segunda (22)

Sargento Cabral vs. 9 de Julio

Viernes 7

U-17 (20.30) y primera (22)

Gimnasia y Tiro vs. Social Quijano

Sargento Cabral vs. 9 de Julio

Segunda (22)

Independiente vs. 20 de Febrero

Sábado 8

U-13 (14), U-15 (15) y U-17 (16)

San Martín vs. Grand Bourg

U-13 (15), U-15 (16.30) y U-19 (18)

20 de Febrero vs. Independiente

U-13 (16), U-15 (17.30) y U-19 (19) y segunda (20.30)

Gimnasia y Tiro vs. Social Quijano