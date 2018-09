Sin dinero para el alquiler y con un hijo discapacitado, un hombre se encadenó al IPV para pedir por una vivienda

Dijo que ya no puede hacerle frente a los alquileres y que la dueña de casa tiene miedo que no se quiera ir de la vivienda que habita actualmente. Fue anotado en la lista de prioridades.

Un hombre acompañado de su esposa e hijo se encadenó hoy en las afueras del IPV cansado de no tener respuesta para obtener una vivienda. “Soy padre de familia y estoy desesperado. Pido una casa para mi hijo que es discapacitado. No puedo pagar más el alquier porque cada vez está más caro”, dijo.



El hombre que desde temprano se dirigió al Instituto de la Vivienda, agregó que la dueña de la casa donde vive ahora ya no le quiere alquilar más por temor a que no se quiera ir de la vivienda. “No soy una persona mala.Soy un hombre trabajador y quiero pagar una vivienda dignamente”.

Desesperado dialogó con Radio Salta donde explicó por qué tuvo que tomar esta determinación.



“Vine para hablar con Zorpudes , me explicaron que no había más viviendas.Tuve que venir y exponer a mi familia para que me escuchen”.

Desde el organismo solo le dijeron que no hay por ahora una casa para él, aunque lo anotaron en la lista de prioridades.