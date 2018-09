Mala tarde para Gimnasia: a la derrota se le sumó la lesión de Ibarlucea

Víctor Riggio buscaba en Nelson Ibarlucea una solución en el lateral izquierdo y terminó reinventándolo como zaguero central en la temporada pasada, cuando las lesiones acuciaban y no había variantes. Y no se equivocó en esa el Tano, ya que el chubutense terminó rindiéndole con creces en esa función, al punto de ser un apuntado entre los escasos sobrevivientes que se quedarían a pelear en este proceso como parte de la no muy nutrida base del torneo que pasó.

Y en el primer partido, apenas a los cinco minutos de juego, en su afán por anticiparse y neutralizar al rudo delantero Enzo Bruno, este lo embistió golpeándolo en la rodilla izquierda. El defensor del albo se quedó largos minutos tirado en el campo, tomándose el rostro y llorando de dolor. Fue retirado en camilla y reemplazado por el debutante Gabriel Pusula, el único defensor que ocupaba un lugar en el banco.

Tras el extenso viaje vía terrestre desde Misiones a Salta que emprendió anoche el plantel, Ibarlucea será sometido a estudios en la rodilla izquierda, aunque se especula con la posibilidad de que se trate de una lesión ligamentaria grave que lo deje mucho tiempo sin jugar; aunque en el albo aún prefieran ser cautos.

Antes de emprender el periplo de regreso a Salta, Ibarlucea posteó simplemente la palabra “Tristeza” en su cuenta de Twitter, tal vez imaginándose el grado de su lesión. Será una baja sensible para Gimnasia, más en defensa, donde las variantes parecen no sobrar.