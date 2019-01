Ley para proteger a inquilinos de viviendas sociales

El año pasado se presentó en la Cámara de Diputados de Salta un proyecto de ley para que los inquilinos de viviendas sociales no tuvieran ningún gasto al momento de firmar un contrato de alquiler. Se espera que los legisladores traten esta iniciativa en abril, cuando comiencen a sesionar.

El director del Cucis, Juan Martín Biella, contó a El Tribuno que con este proyecto se busca quitarle todo tipo de gasto a la vivienda social, que es aquella cuyo valor de alquiler es menor al salario mínimo vital y móvil (SMVM) -desde diciembre último hasta febrero próximo es de 11.300 pesos-. Aclaró que casi el 70 por ciento de los inquilinos salteños se beneficiaría con esta norma.

El corredor inmobiliario explicó que se busca volver a la garantía social y que el Estado colabore con los gastos para el inquilino, quien no deberá pagar honorarios, si alquila viviendas por debajo del SMVM.

El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, presentó el proyecto y señaló que este va a beneficiar a los locatarios para que alquilar no les resulte tan caro, en el contexto actual de crisis económica y de falta de viviendas en Salta. Las viviendas que entrega el IPV, por una resolución, recién se pueden alquilar cinco año después de la entrega.

"Es un proyecto que tiene que ver con sacar impuestos a los sellos, con que no se pague para que sea más barato hacer los contratos. Establecer una comisión para los corredores inmobiliarios, reformando la ley de corretaje, que es en la que ellos han establecido sus honorarios", detalló el diputado.

Después de que se conociera la megaestafa de lotes en Finca Valdivia, por parte del ingeniero Federico Méndez, que este medio publicó hace un mes y medio, Godoy reveló que se está trabajando en una nueva ley de loteos para la provincia.

"Existe una tradición histórica de estafar diciendo que se venden lotes con servicios. Cuando la gente se instala, no solo no le dan el lote ni la subdivisión, sino que no se respeta nada. La Municipalidad autoriza y les da un papel y con eso empiezan a vender", lamentó el diputado, y analizó que en estos temas hay cuestiones de interés público, como el medio ambiente y la salud.

Para conformar el proyecto de ley, cada organismo de las municipalidades y de la Provincia deberá informar cuáles son las condiciones y los requerimientos que tiene para autorizar loteos. "A partir de ahí, esos serán los requisitos y trataremos de que sea una ley de orden público que se aplique a todos los municipios", manifestó Godoy. Biella se mostró "totalmente de acuerdo" con la ley de loteos: "Por eso siempre pedimos que haya un profesional, un corredor inmobiliario, porque es el único que puede garantizar transparencia". Para saber quiénes están matriculados en el Cucis, se puede consultar en internet: cu cis.org/index. php/socios.

Ciudad desigual

Biella analizó que en la ciudad de Salta hay dos grandes zonas contrapuestas, norte y sur, con barrios de viviendas sociales. Mientras el alquiler de un monoambiente de 22 metros cuadrados en zona norte cuesta 6 mil pesos, uno similar en el centro vale entre 6 y 7 mil pesos y, en zona sur, ronda los 4 mil pesos. Alquilar una casa en Parque Belgrano, en zona norte, cuesta 15 mil pesos mientras una similar en zona sur vale 12 mil pesos. En el centro, cerca del monumento, rentar una vivienda similar vale 25 mil y una en Grand Bourg, en zona oeste, cuesta 18 mil pesos.

El corredor inmobiliario señaló que esto se debe a que en la zona norte hay lugares de trabajo con ingresos más altos y, además, accesos más ágiles al centro.