Una confusión trascendió en medio del dolor tras el hallazgo de Huevito

La data de muerte del pequeño Exequiel no condice con la fecha de su desaparición. Los familiares de la víctima solo esperan que alguien se acerque y les dé una explicación.

Luego de cuatro tormentosos días buscando el cuerpo de Exequiel Cruz, de 10 años, en el río Arenales y sus adyacencias, la familia del menor no pudo tener una jornada más apacible durante el velatorio ni el entierro del ser querido. La data de muerte sellada en el certificado de defunción con fecha del domingo 6 de enero a las 14.30, descolocó a propios y extraños, dado que la desaparición del niño fue anunciada de manera oficial justo un día antes, el sábado 5 a las 14.30.

"Queremos que alguien venga y dé la cara, nos dé alguna explicación del asunto. Hasta ahora -por ayer- no vino nadie", le dijo a El Tribuno Marcelo Cruz, tío de Exequiel, el niño que desapareció el sábado y fue hallado el martes a unos 7 kilómetros del cerro Bola, en el río Arenales, punto donde se lo vio por última vez. "No nos acercamos a ninguna oficina ni del CIF ni de la Policía porque estuvimos velando a mi sobrino y lo enterramos hoy -por ayer-, me parece que es más importante su despedida que acercarnos a alguna dependencia. Fue el último día que tuvimos a Huevito, más allá que fue a cajón cerrado".

La familia de la víctima recibió el cuerpo el martes por la tarde, pasada la medianoche comenzó su velatorio en la misma casa del menor, en el barrio Norte Grande, con una enorme convocatoria de gente, entre familiares, amigos y vecinos. Ayer se trasladaron hasta el cementerio de la Santa Cruz donde fue enterrado Exequiel "Huevito" Cruz, de 10 años. El dolor volvió a invadir las almas de quienes recordarán por siempre al niño víctima de una espantosa tragedia.

"Pudo haberse tratado de un error, no lo sabemos, pero no es menor porque se trata de un documento importante como un certificado de defunción, nada menos. En el momento que nos dimos cuenta nos dio mucha bronca, pensamos cualquier cosa, pero después decidimos esperar a que alguien nos explique qué pasó", apuntó Marcelo Cruz acerca de la data de muerte que figura en el documento de defunción del menor, presumiblemente se trataría de un yerro técnico a la hora de escribir la fecha de la muerte del niño.

La autopsia

A cargo de tomar las medidas de rigor tras el hallazgo del cuerpo, el martes cerca del mediodía, fue el fiscal penal Pablo Rivero, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1, quien dispuso que el cuerpo de Exequiel sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se le realizó la autopsia. Resultados que se obtendrán dentro de 10 o 15 días, cuando se sabrá a ciencia cierta la data y la causa de muerte del pequeño Exequiel.

En ese sentido hay que señalar que el certificado de defunción es un trámite civil para que la familia pueda disponer del cuerpo, sin embargo no deja de ser grave la situación en caso de confirmarse un yerro en dicha documentación. No se trata de un detalle menor, más allá de que se trate de un documento civil. Según trascendidos de fuentes cercanas a la investigación, el fiscal fue puesto en razón de lo ocurrido y en los próximos días se sabrá qué ocurrió y si se trata de un error impreso en el certificado de defunción de Huevito.

Exequiel Cruz fue hallado en las profundidades del contaminado río Arenales, a unos 7 kilómetros del punto donde se hundió el menor, a la altura del cerro Bola, por personal policial de la División Lacustre.

“Quiero agradecer a la barriada”

“Quiero agradecer a toda la barriada, todos los vecinos que acompañaron en estos momentos tan difíciles para la familia. A quienes recorrieron y acompañaron buscando a Huevito durante cuatro días. A los grupos voluntarios, como los Bomberos y otros, quienes también trabajaron en la tarea de buscar a mi sobrino, agradecerle a los funcionarios que se pusieron a nuestra disposición desde un primer momento, reservando sus nombres porque como me dijeron no están haciendo política”, explicó Marcelo Cruz, tío de Exequiel, el menor de siete hermanos.