El dólar perforó el piso de la banda, y el Central salió a comprar US$20 millones

Como se esperaba que sucediera cualquiera de estos días, el dólar finalmente perforó el piso de la banda de no intervención por más de una operación y el Banco Central salió a comprar. En una única subasta ofreció comprar US$ 20 millones, por los que pagó $ 37,305. La entidad puede, por el acuerdo con el Fondo Monetario, adquirir hasta US$ 50 millones diarios.

Luego de arrancar en alza, el dólar mayorista se dio vuelta este jueves y empezó a caer. Cuando cruzó la banda de forma permanente, el Central anunció la subasta. La divisa baja 23 centavos, para ubicarse en $ 37,13. El piso de la banda de no intervención cambiaria es de $ 37,35.

El lunes, el dólar había cruzado el piso de la banda, pero como rápidamente rebotó, la entidad monetaria se mantuvo al margen del mercado.

En el mercado minorista, el dólar cotiza a $ 38,42 en promedio, siete centavos por debajo de los $ 38,49 del día anterior.

En tanto, el riesgo país vuelve a caer. Desciende 0,56%, a 705 puntos básicos. Este indicador sube cuando los bonos argentinos en dólares bajan en Estados Unidos y marca la diferencia entre la deuda argentina y los títulos norteamericanos a 10 años.

La tasa de interés de las Letras de Liquidez, bajaron el miércoles unas centésimas, para ubicarse en promedio en 58,78%.

La baja del dólar se produce por una baja demanda, el ingreso de divisas, un fenómeno impulsado por la buena recepción que tuvo en la región en términos de mercado la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil y la decisión de la Reserva Federal de ir más lento con la suba de tasas. Esto hizo que más fondos decidieran dirigirse nuevamente a los mercados emergentes.