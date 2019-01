Andy Murray anunció que este año se retira

El escocés Andy Murray, ganador de tres torneos de Grand Slam, anunció este jueves que la presente temporada 2019 será la última en el circuito profesional del tenis de la ATP argumentando que ha jugado “con mucho dolor en la cadera” durante los últimos meses.

En conferencia de prensa brindada en la mañana del viernes en Melbourne, donde el domingo se iniciará el Abierto de Australia, el británico confesó, con lágrimas en los ojos, no saber “si podré soportar cuatro o cinco meses más” en la competencia.

“Estaré en el Abierto de Australia y espero jugar en Wimbledon el último torneo de mi carrera. He luchado durante mucho tiempo. No sé si podré soportar el dolor en mi cadera durante cuatro o cinco meses más”, apuntaló.

“No puedo seguir jugando de esta manera. El dolor es demasiado fuerte”, insistió el escocés, que resultó finalista en cinco ediciones del primer Grand Slam de la temporada (2010, 2011, 2013, 2015, 2016).

Murray, de 31 años y ubicado hoy en el puesto número 263 del ranking de la ATP a causa de una seguidilla de lesiones, asumirá un difícil estreno en este Abierto Australiano, midiéndose con el español Roberto Bautista Agut, 22do. Preclasificado.

A lo largo de su carrera, el británico obtuvo 45 títulos ATP, tres de ellos Grand Slam: Wimbledon 2013 y 2016; Estados Unidos 2012. Además conquistó sendas medallas de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 (venció en la final al suizo Roger Federer) y Río de Janeiro 2016 (doblegó al tandilense Juan Martín del Potro).