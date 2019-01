Del Potro “No dejes de intentarlo”

El mejor tenista argentino de la actualidad, Juan Martín Del Potro, quinto en el ranking mundial de la ATP, le envió un mensaje de apoyo a su colega Andy Murray después de que el deportista escocés anunciara que se retira de la actividad a causa de una lesión en la cadera.

“Andy, acabo de ver tu conferencia. Por favor, no dejes de intentarlo. Sigue luchando. Puedo imaginar tu dolor y tu tristeza. Espero que puedas superar esto. Mereces retirarte según tus propios términos, cuando eso ocurra. Te amamos y queremos verte feliz y hacerlo bien”, escribió el tandilense en su cuenta de la red social Twitter.

Del Potro, quien se recupera de una fractura en la rótula de la rodilla derecha que sufrió en octubre pasado, no jugará el Abierto de Australia que comenzará el lunes próximo y volvería a competir el mes próximo en Delray Beach.

Murray, en una conferencia de prensa previa al Abierto de Australia, anunció que se retirará del circuito ATP por una lesión en la cadera ya que “no está en forma” y atraviesa un “dolor insoportable”.

El exnúmero uno del mundo aún no se sabe cuál será su último torneo pero su objetivo sería retirarse en Wimbledon, aunque la duda es saber si podrá jugar hasta mitad de año.

Murray ya fue intervenido quirúrgicamente de la cadera pero el dolor persiste y no lo deja ni siquiera entrenar con comodidad. Inclusive evalúa volver a operarse para mejorar su salud en el futuro, ya que apenas tiene 31 años.

Del Potro sabe muy bien lo que es sufrir por lesiones: en 2010 se lesionó la muñeca derecha; en 2014 sufrió la misma dolencia pero en la muñeca izquierda, y fue operado tres veces. Finalmente, en octubre pasado, en Shanghai, se fracturó la rótula jugando ante el croata Borna Coric en octavos de final.

En total, Murray y Del Potro jugaron 10 veces en el circuito ATP, con siete triunfos para el escocés y tres para el tandilense.

Murray se emocionó hasta las lágrimas al hacer pública su decisión en Melbourne, donde el lunes comenzará el Abierto de Australia.

No fue el único

El mensaje de Del Potro no fue el único que recibió Murray. El español Rafael Nadal también se refirió al retiro y felicitó al escocés “por todos los éxitos en estos años”.

“Ha sido genial jugar contra ti. Mucha suerte con todo”, añadió Nadal, cuya academia de tenis también dedicó palabras de cariño a Murray: “No sabes cuánto te echaremos de menos. Eres un ejemplo de gran deportista y persona”.

El presidente del circuito ATP, el también británico Chris Kermode, consideró que es “un día triste para el tenis. Es cruel ver que la carrera de un jugador del calibre de Andy se trunca así por una lesión”, afirmó.

La legendaria Billie Jean King lo definió como “un campeón dentro y fuera de la pista”. “Mira hacia el futuro. Tu mayor impacto en el mundo quizás no haya llegado todavía. Tu voz a favor de la igualdad inspirará a futuras generaciones”, dijo la estadounidense.