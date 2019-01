El Gobierno provincial abre el paraguas y anticipa una caída de la recaudación

Antes de finalizar el año, funcionarios provinciales se reunieron para trabajar sobre el "Plan de Acción de Ingresos Públicos 2019". El objetivo principal era sostener los niveles de recaudación del 2018, algo que Salta logró sostener.

Si se toma como referencia diciembre del 2018, la recaudación creció más de un 96% comparado con el mismo mes del 2017. Un incremento de ingresos se percibió durante todo el año. Por ejemplo en julio, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la provincia fue la que mejor recaudación registró durante los primeros cinco meses del año pasado en el país. Se habían lanzando algunas baterías y acuerdos con sectores para lograr más fondos.

Tras ese año "bueno", el sector empresarial advierte que les costará estar al día con el fisco por los efectos de la crisis, que se extenderá por lo menos hasta agosto. Las perspectivas para superar esta tormenta no son buenas.

En ese escenario complejo, El Tribuno consultó al ministro de Economía, Emiliano Estrada, y afirmó que cobra fuerza la hipótesis de "una merma" en la recaudación provincial.

"El año pasado trabajamos con una premisa en la que iba haber una fuerte devaluación y una suba en la tasa de interés. Ahora estamos trabajando con un escenario 2019 de caída en la recaudación. La principal hipótesis del año es que la recaudación va a caer porque el ciclo económico está entrando en esa fase", afirmó Estrada.

El funcionario detalló cómo funciona el ciclo económico, cuáles son las señales que presenta y por qué se tienen que tener en cuenta. Primero destacó que hay señales financieras, después las señales económicas y por último sociales.

¿Qué es una señal financiera? Cuando sube el tipo de cambio y la tasa de interés. En las señales económicas por ejemplo cae la actividad, el PBI, y la recaudación. Después vienen las variables sociales, donde aumenta el desempleo y la pobreza. La fase del ciclo en la que está la Argentina está siendo intermedia entre la segunda y la tercera.

"En octubre del año pasado el gobernador dijo que si estabamos entrando en la última fase hay que direccionar la gestión hacia lo social. Eso hizo que empezáramos en el presupuesto 2019 con mucho incremento de partida para salud, para educación y para lo que tiene que ver con programas alimenticios. Todas esas partidas crecen arriba de 50% cuando en promedio las pérdidas crecen alrededor del 30%", agregó el ministro de Economía.

Desde el Gobierno están advirtiendo que la economía va a profundizar su recesión y esa profundización va a hacer que caiga la recaudación, por lo cual la provincia está siendo cauta en sus gastos.

Pacto fiscal

Otro punto que influirá en la recaudación es el Pacto Fiscal. Para este año se fijaron reducciones de alícuotas de hasta un 50% en comparación con 2018, en los rubros agricultura, ganadería, pesca, exploración de minas y canteras. También habrá bajas en las alícuotas para la industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción, hoteles, restaurantes y transporte.

Estrada afirmó que durante la negociación del presupuesto nacional 2019 varios gobernadores le plantearon al Gobierno nacional la idea de suspender las bajas que imponía el Pacto Fiscal, no aceptaron la propuesta y continuaron sobre el plan de baja de tasas.

"No seguir con el esquema de reducción de tasa sería muy poco serio para el sector privado, pero por otro lado estás exigiendo a la clase media y a las pymes, además hay aumentos de tarifas, tasas en el 70%, se está cayendo el mercado interno, problema de déficit fiscal estructural y ¿les vas a bajar impuestos al sistema financiero?, cuando hoy es uno de los sectores más rentables del economía", destacó Estrada.

Ahorro de $3.000 millones por el decreto de austeridad

El decreto 1603/17 de austeridad y congelamiento del gasto público para lograr equilibrio fiscal durante 2018 trajo aparejado un ahorro de unos 3.000 millones de pesos, aseguraron desde el Grand Bourg.

Como anunció El Tribuno días pasados, el congelamiento de los sueldos de los funcionarios de rango cerró una canilla de $200 millones en el 2018. El decreto de austeridad también fijaba la renegociación de los contratos que tenía la Provincia, como alquileres, servicios de seguridad o limpieza.

La Oficina Control de Gastos renegoció cada uno de los contratos, que generalmente incluía el congelamiento de los montos, sin el aumento que probablemente en algunos casos ya estaban pactados.

“Eso nos llevó a un ahorro cercano los $2.000 millones, con lo cual íbamos generando cada vez menor gasto y eso iba haciendo que si el gasto no crecía tanto como crecía la recaudación se iba ir ordenando la cuestión. No tuvimos un ajuste brutal, no echamos gente, no cortamos programas, porque lo que se hizo fue ir morigerado el crecimiento del gasto”, destacó Estrada.

Por las jubilaciones de personas que ya reunían los requisitos la Provincia tuvo un ahorro en sueldos cercanos a los $650 millones y para este año va a significar alrededor de $1.000 millones.

“Necesitamos que Salta tenga las cuentas equilibradas, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad, que no sea un resultado solo de este año. Estamos trabajando en una gestión que tiene la preocupación por dejar la cuestión ordenada para el próximo gobernador”, comentó.

Otras medidas

Pero en 2018 también se produjeron grandes ingresos. Por ejemplo el acuerdo que tenía la Provincia con Acara (Asociación de Concesionarios Automotores), permitió recaudar $200 millones adicionales de impuestos que no se habían cobrado. Por otro lado, la moratoria que lanzaron desde Rentas permitió recaudar $400 millones.

“En 2017 se había terminado con un déficit cercano a los $5.000 millones, y recaudar entre lo de Acara y la moratoria $600 millones ya nos iba poniendo en un 10% de la resolución del déficit”, destacó Emiliano Estrada.

Otra cosa que hizo el Gobierno provincial fue reducir la deuda de la provincia con el Estado nacional en 1.000 millones de pesos, eso permitió tener un ingreso extraordinario de un bono que les daba la Nación producto del Consenso Fiscal.

“Eso nos permitía hacer cancelaciones de deuda. Bajamos el stock de deuda de la provincia, eso también fue muy importante”, aclaró el ministro.