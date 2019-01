Un clásico con olor a carnaval entre Central Norte y Juventud

El carnaval ya está instalado en Salta, por un momento el desentierro y las carpas quedarán de lado, al menos por un instante, para acompañar al verdadero amor.

Central Norte y Juventud Antoniana se enfrentan esta tarde, a las 17, en el estadio Martearena, en el primer clásico del año.

Los hinchas del cuervo y del santo prometen llevar el calor y el color a las tribunas demostrando que también pueden llevar la fiesta a las gradas mientras en distintos puntos de la ciudad y el Valle de Lerma las carpas están a la orden del día.

Será la presentación de ambos en este 2019 que los tiene con diferentes obligación pero con un mismo objetivo, ser protagonistas.

El azabache se presentará en sociedad con Ezequiel Medrán como flamante técnico para afrontar el próximo Torneo Regional Federal Amateur que arrancará el 27 de enero y que tendrá el debut como visitante frente a Peñarol. En su plantel cuenta con jugadores de experiencia como Mauricio Pegini, Federico “Bocha” Rodríguez, Osvaldo Young, Diego “Nivi” Núñez, entre otros, más la presencia de su goleador Fabricio “La Perla” Reyes.

El santo, que sigue siendo dirigido por Salvador Mónaco, sigue con caras conocidas tras el receso como las de Gustavo “Ratón” Ibáñez, Juan Pablo Cárdenas y Claudio Acosta, también tendrá en sus filas a los dos refuerzos que contrató para afrontar la fase revalida y evitar el descenso, ellos son: Diago Giménez y el tucumano Abel Argañaraz.

El encuentro servirá para marcar un parámetro y encarar sus respectivos torneos y más allá de las conclusiones que puedan sacar los entrenadores en este clásico, estos noventa minutos de fútbol serán claves para lo que viene.

El simpatizante también podrá hacer su análisis y estará en ellos acompañar a sus clubes en esta campaña, ellos serán el mejor refuerzo desde la tribuna y su presencia será fundamental para afrontar lo que se vendrá de ahora en más.

Sin lugar a dudas que al hincha poco le importa cómo lleguen sus equipos a esta clase de partidos y si bien se trata de un amistoso de verano, la premisa será ganar como sea para encarar la semana con otros ánimos.

Es un clásico y de amistoso solo tendrá el nombre pero dentro del campo de juego tanto cuervos como santos buscarán quedarse con el trofeo y regalarle una sonrisa a sus seguidores.

Las entradas

La venta continuará hoy únicamente en las boleterías del estadio Martearena desde las 13 hasta el inicio del partido. Los precios son: generales (acceso a popular y preferencial) $150 y platea $200.

Cabe destacar que los hinchas de Central se ubicarán en la popular norte, mientras que los de Juventud en la sur.

Las formaciones:

C. NORTE JUVENTUD

M. Pegini A. Pedroso

F. Apaza N. Pérez

F. Rodríguez J. Cárdenas

P. Krupoviesa C. Ramadán

E. Buruchaga F. Castro

M. Iglesias J. Molina

O. Young D. Giménez

F. Zamarian R. Gómez

F. Rojas C. Acosta

M. Quiroz G. Ibañez

F. Reyes L. Zárate

DT: E. Medrán DT: S. Mónaco

Estadio: Martearena

Árbitro: Federico Benites

Hora de inicio: 17