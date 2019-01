Mohamed: “Si fuera Tapia voy a buscar a Simeone o Gallardo”

Antonio Mohamed, técnico de Huracán, dejó en claro cuales son sus técnico favoritos para dirigir el seleccionado argentino, contrataría a Diego Simeone o Marcelo Gallardo, para suplir a Lionel Scaloni tras la Copa América de Brasil.

“Si fuera Tapia después de la Copa América voy a buscar a Simeone o Gallardo en ese orden”, expresó el actual entrenador del globo.

Scaloni, de 40 años, tiene contrato con la AFA hasta la finalización del certamen continental, que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio de 2019, con la posibilidad de extender el vínculo hasta 2020.

En otro orden, el Turco se refirió a la salida de Marcos Díaz, uno de los referentes del plantel quemero, a Boca Juniors, equipo dirigido justamente por el ex técnico de Huracán, Gustavo Alfaro.

“Hablé con Marcos Díaz y me duele su ida pero le deseo lo mejor en Boca”, dijo sobre el arquero que llegó al xeneize con el pase en su poder y por 18 meses.

El ex futbolista de Boca Juniors e Independiente, entre otros clubes, además hizo mención al clásico postergado ante San Lorenzo, correspondiente la fecha 13 de la Superliga Argentina, que se llevará a cabo el domingo 20 de enero a las 18 en el estadio Nuevo Gasómetro.

“Hace mucho que no ganamos en esa cancha, pero cuando Huracán necesita ganarle a San Lorenzo lo hace, tengo mucha confianza en mis jugadores”, expresó en diálogo con Radio La Red.

“Si ganamos el clásico sería un golpe psicológico y nos permitiría pelear el campeonato, pero se vienen partidos muy complicados”, concluyó.