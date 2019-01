Hallaron asesinada a una adolescente desaparecida en Santa Fe

Una adolescente de 17 años que se encontraba desaparecida desde ayer, cuando salió de un boliche de la ciudad santafesina de Esperanza, fue hallada muerta hoy a pocos metros del local bailable y se investiga si un hombre que fue encontrado ahorcado esta madrugada en su casa de la misma zona estuvo relacionado con el hecho, informaron fuentes policiales y de bomberos voluntarios.

La joven fue identificada como Agustina Imvinkelried, cuyo cadáver fue encontrado cerca de las 10, tapado con algunas hojas y ramas, en una cuneta de una zona rural, a unas cuatro cuadra del boliche bailable Teos, situado sobre la ruta 6, de esa localidad, precisó al canal TN el oficial de bomberos voluntarios de Esperanza, Néstor Nágel, que participó en la búsqueda.

"Con la Brigada K9 estuvimos desde hoy temprano buscando a esta persona, si bien ya veníamos trabajando desde ayer en la zona donde por vía satelital sabemos que se activó su teléfono por última vez, el resultado fue negativo", relató el bombero.

"Hoy -continuó- realizamos la búsqueda con perros y en conjunto con la Policía y la fiscal, y siguiendo a los caninos se pudo ubicar el cuerpo".

En el lugar trabajaban peritos de la Policía Científica junto a la fiscal de Esperanza María Laura Urquiza, quien ordenó preservar la zona y recolectar toda la evidencia antes de levantar el cuerpo para enviarlo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para establecer las causas de la muerte.

Antes del hallazgo, en diálogo con Télam, un tío de Agustina, identificado como Horacio, contó que su sobrina había ido a bailar el sábado a la noche al boliche Teos con amigas, como solía hacer los fines de semana, y que pasadas las 5.50 salió del lugar y permaneció en la puerta entre 15 y 20 minutos, según se constató mediante las cámaras de seguridad del local.

El padre de Agustina, Daniel, agregó al canal C5N que, antes de desaparecer, su hija llamó a un amigo de la familia para que la fuera a buscar, aunque cuando éste llegó ya no estaba.

Al no tener noticias de la joven, sus padres realizaron la denuncia ante la policía de Esperanza, que comenzó a trabajar en el caso.

A raíz de averiguaciones, los pesquisas determinaron que Agustina fue vista cuando hablaba con un hombre de 39 años, que estaba a bordo de un auto y, que según el tío, vive enfrente de la casa de la amiga de la adolescente con la que fue a bailar.

El presunto asesino se suicidó

Por tal motivo, los efectivos, por orden de la fiscal Urquiza, allanaron el domicilio del hombre, situado a unas 15 cuadras del boliche, sobre la calle Vélez Sarsfield, donde lo hallaron ahorcado.

En base a los resultados de los primeros peritajes realizados, el hombre se suicidó, ya que no se hallaron indicios de la participación de otra persona.

A instancias de la fiscal, se allanó el domicilio y el auto del sospechoso, aunque no se hallaron allí rastros de Agustina, finalmente encontrada muerta.

"Conozco al acusado de vista y a Agustina de chiquita, no pensábamos que podía llegar a este nivel de matar a una nena que tenía una vida por delante, soy amiga de sus papás hace años, es muy difícil", se lamentó Adriana, una vecina de Esperanza, en diálogo con la prensa.

La mujer dijo que "la policía se demoró" en la búsqueda "porque tomaron la denuncia y después tuvieron que pasar 24 horas".

"Pero aquí la gente es muy colaboradora y estuvimos buscando a Agustina hasta la madrugada", concluyó.