Ford y Volkswagen anunciaron una alianza para desarrollar vehículos

Ford y Volkswagen (VW) anunciaron hoy la creación de una alianza para producir vehículos comerciales y camionetas "pickup" para "mercados globales" para ahorrar costos de desarrollo y aclararon que no supone el intercambio de participaciones accionariales.

Ambas empresas firmaron un memorando de entendimiento para "investigar la colaboración en vehículos autónomos, servicios de movilidad y vehículos eléctricos", indicaron en un comunicado conjunto.

En una teleconferencia con medios de comunicación y analistas financieros, los directores generales de Ford, Jim Hackett, y VW, Herbert Diess, subrayaron que la alianza no supone el intercambio accionarial ni tampoco se prevé que en el futuro se produzca.

Tanto Hackett como Diess también destacaron que las dos compañías se mantendrán como entidades separadas y los vehículos frutos de la colaboración, aunque compartirán arquitecturas y otros aspectos fundamentales, tendrán identidades propias a Ford y VW. Hackett también indicó que Ford no espera que la alianza con VW implique la reducción de la fuerza laboral de la compañía.

Por su parte, Jim Farley, presidente de Mercados Globales de Ford, que también participó en la teleconferencia, explicó que la cooperación en el terreno de la camioneta "pickup" de tamaño medio está especialmente pensada para los mercados de Suramérica, Europa y África.

Farley también se refirió a los esfuerzos de reestructuración de Ford en Europa y declaró que la empresa hará "todo lo que tenga que hacer" para que la empresa sea rentable en Europa. "Hay áreas que no están rindiendo de forma adecuada y vamos a lidiar con eso", señaló Farley.

¿Qué pasará en Argentina?

Es importante que el primer desarrollo sea para fabricar pickups medianas, uno de los segmentos más competitivos en la Argentina. Uno de los hechos remarcados por Lyle Watters, presidente de Ford America del Sur es que "la alianza Ford Ranger y VW Amarok está confirmada, según remarcó el diario La Nación. La nueva pickup se desarrollará sobre la plataforma de la Ranger y Ford liderará el desarrollo de la pickup (no se sabe aún nada sobre motorizaciones u otras especificaciones), pero cada marca mantendrá su ADN. Eso sí, Ford lideraría el desarrollo de esa plataforma en conjunto. Son muchos los beneficios de compartir una plataforma en términos de máxima eficiencia, mayor escala y mejor rendimiento de la inversión".

En el país, ambos fabricantes tienen plantas separadas por escasos metros en General Pacheco. En su complejo, Ford deja de producir el Focus (por ahora solo producirá Ford Ranger), mientras que VW descontinuará el Suran y por ahora solo continúa con la Amarok. ¿Se producirá esa nueva pickup Ranger-Amarok en una sola de esas fábricas?

"Es una opción -remarcó Watters-, pero no está decidido. Hay que considerar que es posible producir modelos para ambas marcas en cualquier lugar del mundo. Estamos en una etapa de afianzar los planes y de definiciones que se anunciarán próximamente. Pero cada marca mantendrá su independencia en el resto de las áreas en todo el mundo."

"La próxima etapa de este acuerdo es definir dónde se van a fabricar los vehículos desarrollados en conjunto. Ambas fábricas de Pacheco tienen sus propios planes (VW producirá allí el SUV Tarek) y no está definido que se fabrique solo en una u otra. No podemos especular, porque no está definido", amplió Gabriel López, presidente de Ford Grupo Sur, responsabe de Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.